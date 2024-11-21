В Свердловской области бюджет на 2024 год увеличился на 6,8 млрд рублей

Правительство Свердловской области приняло изменения в бюджет региона на 2024 год. Его доходы и расходы увеличились на 6,8 млрд руб., до 428,9 млрд руб и 479,2 млрд руб соответственно. Дефицит бюджета остался на прежнем уровне — 50,3 млрд руб.

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«Дополнительные средства планируется направить на строительство объектов здравоохранения и оснащение оборудованием больниц, построенных по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Дополнительные средства пойдут на предоставление жилья детям-сиротам, социальную поддержку и обеспечение лекарственными препаратами онкологических больных»,— рассказали в пресс-службе правительства региона.

Из поступивших средств 1,7 млрд руб выделили из федерального бюджета, а 5,1 млрд руб привлек региональный Минфин с помощью размещения свободных денег на депозитах. В правительстве добавили, что верхний предел госдолга в бюджете снизился на 14 млрд руб.

Напомним, за год это вторая корректировка в бюджет. В декабре прошлого года свердловские депутаты приняли бюджет на 2024 год с параметрами 420 млрд руб по доходам и 438,4 млрд руб по расходам. Дефицит планировался в объеме 18,3 млрд руб.

В июле этого года депутаты одобрили первые изменения в бюджет региона. Доходы области увеличились на 2 млрд руб (до 422,1 млрд руб), расходы выросли на 34 млрд руб (до 472,4 млрд руб). Дефицит бюджета увеличился до 50,3 млрд руб.

Виталий Красиков