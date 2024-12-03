Правительство выделило дополнительные 2,6 млрд рублей на автодороги и мосты

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,6 млрд руб. девяти регионам в качестве дополнительного финансирования к ранее запланированному на 2024 год для ремонта дорог и искусственных сооружений (мостов, эстакад). Больше других регионов получат Волгоградская (557 млн руб.), Калининградская (520 млн руб.) области и Республика Мордовия (374 млн руб.). Оставшиеся деньги направят в Северную Осетию, Татарстан, Архангельскую, Владимирскую, Свердловскую и Ульяновскую области.

«Принятое решение поможет ускорить строительство в регионах, включая реконструкцию моста в Северной Осетии, сооружение Рпенского проезда во Владимире и путепровода через реку Инсар в Мордовии,— объяснил Михаил Мишустин.— Мы сможем добиться большей отдачи на каждый вложенный в развитие бюджетный рубль».

Строительство автодорог и мостов предусмотрено государственной программой «Развитие транспортной системы» и национальным проектом «Безопасные качественные дороги» (БКД), напомнили в пресс-службе правительства РФ. БКД в этом году завершается. По данным Минтранса, с 2019 года удалось увеличить долю отремонтированных региональных дорог с 43% до 54%. К 2030 году показатель будет доведен до 60%, это заложено в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», который стартует с 2025 года.

Иван Буранов