МВД бросило тень на «Гидру»

Организатор даркнет-площадки по торговле наркотиками впервые получил пожизненный срок. Его 15 подельников Мособлсуд отправил в колонии особого и строгого режима на сроки от 8 до 23 лет. Всех подсудимых коллегия присяжных признала виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков в составе организованного преступного сообщества (ОПС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд над Станиславом Моисеевым и его сообщниками

Фото: @mosoblproc Суд над Станиславом Моисеевым и его сообщниками

Фото: @mosoblproc

Мособлсуд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к пожизненному лишению свободы со штрафом 4 млн руб. Станислава Моисеева. Он признан организатором площадки в даркнете, на которой осуществлялась торговля наркотиками. Как установили следствие и суд, злоумышленник использовал интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокировавшиеся Роскомнадзором. Необычность этого дела заключается не только в том, что впервые в российской истории за подобного рода преступление назначено пожизненное лишение свободы, но и в том, что участники ОПС не только занимались продажей наркотиков, но и сами их изготавливали. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях 15 подельников Станислава Моисеева признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Им суд назначил наказание от 8 до 23 лет колонии особого и строгого режима.

Как следует из материалов дела, площадка в даркнете функционировала с 2015 года по октябрь 2018-го, а свою деятельность участники ОПС вели не только на территории практически всех регионов Российской Федерации, но и в Белоруссии.

Как отмечают силовики, участвовавшие в разработке криминальной группы, в нее входило несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Общение между участниками происходило через различные мессенджеры или через «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому был возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, говорят сотрудники полиции, друг друга подельники знали только заочно по никам.

Сбыт наркотиков и психотропных веществ также осуществлялся бесконтактным способом через тайники-закладки, а оплата происходила через обезличенный кошелек.

Во время обысков сотрудники полиции и ФСБ обнаружили лаборатории для производства запрещенных веществ, которые фигуранты организовали прямо у себя дома. Уже готовую продукцию злоумышленники хранили, как правило, в стоявших в гаражах автомобилях, оборудованных специальными тайниками. В общей сложности у преступников в различных городах была изъята почти тонна наркотиков и психотропных веществ.

По решению суда обнаруженные у участников ОПС автомобили, земельные участки и недвижимость обращены в доход государства.

Портал Hydra существовал с 2015 года и считался крупнейшим российским даркнет-рынком.

Причем начинался этот проект как раз с торговли наркотиками. Затем платформа, на которой было зарегистрировано более 19 тыс. продавцов и около 17 млн пользователей, начала активно использоваться для торговли фальшивыми деньгами и документами.

В 2019 году на ней было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов. Общий объем трансакций Hydra составлял около $1,4 млрд. Расследование в отношении организаторов Hydra проводили Россия, Германия и США.

В итоге именно российские следователи в 2022 году установили, что обеспечивающие функционирование интернет-магазинов серверы работают на территории Германии. Однако, как тогда заявляла официальный представитель МВД Ирина Волк, взаимодействие с российскими правоохранителями немецкие власти прекратили в одностороннем порядке, передав все наработанные материалы властям США.

Закончилось все тем, что 5 апреля 2022 года правоохранительные органы этой страны совместно с немецкой полицией провели операцию, в результате которой серверы Hydra на территории Германии перестали функционировать, а ее сайт с тех пор перестал открываться.

А еще через несколько дней после этого Мещанский суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД арестовал предполагаемого основателя онлайн-площадки Hydra генерального директора ООО «Русинмедиа» Дмитрия Павлова. Как считает Минюст США, именно он был администратором серверов Hydra и «предоставлял ей критическую инфраструктуру». Господину Павлову, а также задержанному вместе с ним предполагаемому сообщнику Борису Губко были предъявлены точно такие же статьи УК, как и фигурантам дела, по которому Мособлсуд вынес беспрецедентный приговор. Впрочем, дело последних двоих до суда пока так и не дошло.

Олег Рубникович