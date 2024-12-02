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Коммерсантъ FM
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Михаил Пиотровский сообщил о планах уйти с поста гендиректора Эрмитажа

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «готовится к смене караула». Он сравнил себя с директором Музея современного искусства в Нью-Йорке, который планирует покинуть свой пост в 2025 году.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Глен Лаури. Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула»,— сказал гендиректор Эрмитажа в ходе интернет-встречи (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года, до этого гендиректором музея был его отец Борис Пиотровский. В этом году Михаилу Пиотровскому исполнится 80 лет.

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