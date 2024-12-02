Готовить до состояния банкротства

Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом ветерана в сегменте газового бытового оборудования АО «Волгогазоаппарат». Причиной несостоятельности завода стал дефицит активов и невозможность закрыть задолженности перед кредиторами на общую сумму порядка 70 млн руб. Среди основных финансирующих сторон значились АО «Газпром бытовые системы» и региональное отделение Социального фонда России. Конкурсным руководителем утвердили члена Союза менеджеров и арбитражных управляющих Олега Веприка, который будет должен провести инвентаризацию имущества предприятия и продать на торгах до весны 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 65 лет работы завод выпустил свыше 8,5 млн газовых плит

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ За 65 лет работы завод выпустил свыше 8,5 млн газовых плит

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лидер по производству газовых плит экономкласса из Волгоградской области АО «Волгогазоаппарат» находится в процессе банкротства. Соответствующее решение во вторник вынес арбитражный суд региона. Согласно судебному акту, предприятие признано несостоятельным из-за невозможности покрыть задолженности пред кредиторами. Общая сумма требований составляет более 70 млн руб. В документе отмечается, что главными инвесторами числились АО «Газпром бытовые системы» (более 23,7 млн руб.) и отделение Социального фонда России по Волгоградской области (свыше 46,6 млн руб.).

По информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на конец октября 2023 года стоимость чистых активов «Волгогазоаппарата» составляла чуть более 16,8 млн руб. По последним данным АО «Газпромбанк», в текущем месяце остаток средств на счете завода составляет около 466 тыс. руб., что не позволяет рассчитаться с финансирующими сторонами.

По данным сайта компании, Волгоградский завод газовой аппаратуры входит в холдинг ОАО «Газмаш». На рынке предприятие с 1957 года. За 65 лет работы завод изготовил свыше 8,5 млн газовых плит и более 3 млн водонагревателей. Основным видом деятельности компании было производство бытовых газовых и электрических плит Terra и «Лада».

На сайте Rusprofile указано, что с 2016 года финансовые показатели компании стремительно снижались. На точке отсчета максимальная выручка завода составляла 657 млн руб., прибыль — 26 млн руб. Последующие три года по динамике финансовых показателей прослеживается значительное сокращение — на десятки миллонов рублей, а далее на сотни. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 114 тыс. руб., а прибыль минус 3 млн руб. С ноября 2011 года гендиректором компании числился Артем Вержбицкий. В январе текущего года его должность была изменена на руководителя ликвидационной комиссии.

Согласно решению суда, до 26 апреля 2025 года предприятие должно быть выставлено на торги. Подготовить завод к ликвидации поручили члену саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Олегу Веприку. В течение следующих пяти месяцев конкурсному управляющему предстоит провести инвентаризацию имущества акционерного общества, оценить его и продать. Однако он может также подать ходатайство о продлении срока конкурсного производства, только для это ему необходимо до 21 апреля представить суду сведения о проведенной работе и указать перечень планируемых мероприятий.

Кредиторы, не согласные с решением АС первой инстанции, могут подать жалобу в 12-й Арбитражный апелляционный суд. Однако, по мнению партнера адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анны Маджар, такая возможность развития событий маловероятна. «Теоретически, такое решение может быть оспорено, но только при наличии на то существенных оснований. Например, это могут быть не исследованные судом первой инстанции доказательства наличия у должника имущества, достаточного для удовлетворения требований всех кредиторов. Но в этом случае должник сам принял решение о ликвидации, поэтому вероятность обжалования крайне сомнительна»,— пояснила юрист «Ъ — Средняя Волга».

Несмотря на то что конкурсное производство по сути — ликвидационная процедура, возможность восстановить деятельность организации существует даже на этом этапе, считает Анна Манджар. Для этого предприятию необходимо удовлетворить требования кредиторов и погасить задолженности, то есть сначала нужно будет найти источник финансирования.

Однако управляющий партнер, адвокат, руководитель практики «Корпоративное право / M&A» и «TMT / Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро «Гуцу, Жуковский и партнеры» Роман Жуковский придерживается мнения, что восстановление деятельности завода перед собой руководство не ставило. «Поскольку к моменту банкротства акционеры уже приняли решение о завершении хозяйственной деятельности компании, в ходе упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника цель восстановления его платежеспособности не ставится, должник сразу же признается банкротом и в отношении него открывается конкурсное производство, минуя стадию наблюдения.

Реабилитационные процедуры, такие как финансовое оздоровление, внешнее управление или мировое соглашение, в отношении ликвидируемых должников также не применяются»,— считает господин Жуковский.

Нина Шевченко