Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки в декабре до 22–23%

Первый зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Кирилл Царев назвал высокой вероятность повышения ключевой ставки на заседании Центробанка 20 декабря. Он допустил, что регулятор поднимет уровень ставки на 100–200 базисных пунктов, до 22–23%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Высока вероятность подъема ставки либо на 1, либо на 2 процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой»,— сказал Кирилл Царев журналистам в кулуарах конференции Domclick Digital Forum (цитата по «РИА Новости»).

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции сказал, что объем выдачи ипотек по итогам 2024 года будет еще ниже прогнозов. По сравнению с предыдущим годом показатель снизится на 25–30%, до 5,2 трлн руб. По словам господина Лейпи, снижение объема выданных ипотек связано с ограничениями в сегменте льготного кредитования и сохранением ключевой ставки на заградительном уровне.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордных 21% годовых. Регулятор обосновал решение неослабевающим инфляционным давлением и тем, что рост внутреннего спроса «значительно опережает» возможности предложения. ЦБ также допустил повышение ключевой ставки в декабре.

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