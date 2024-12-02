19,5 процента составил годовой прирост рублевой денежной массы (М2) в октябре 2024 года, сообщил Банк России. Показатель стал максимальным с мая, а по сравнению с сентябрем М2 прибавил 1,2%. Определяющий вклад в прирост рублевой денежной массы по-прежнему вносит банковское кредитование компаний и домохозяйств — 23,7 трлн руб. в октябре против 23,4 трлн руб. в сентябре в годовом выражении. Соответствующий вклад бюджетного сектора остался отрицательным — минус 0,2 трлн руб. на 1 ноября, а чистых иностранных активов ЦБ и банков — минус 3,1 трлн руб. Объем наличных в М2 уменьшился на 1,7 млрд руб., а их доля в показателе на 1 ноября обновила абсолютный минимум (15,4%).