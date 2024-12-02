Как закалялся штраф

Верховый суд РФ (ВС) определил, что устранение последствий отключения электроэнергии не освобождает поставщика от административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Арбитражные суды в деле АО «Облкоммунэнерго» сочли это малозначительным деянием, поскольку организация предоставила пострадавшим потребителям генераторы и тем самым загладила вред. Но управление ФАС по Свердловской области с этими выводами не согласилось и подало жалобу в экономколлегию ВС, настаивая на сохранении штрафа по статье о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Ведомство указало, что суды не вправе учитывать «постделиктное поведение», и этот аргумент был услышан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

История рассматриваемого спора началась в июле 2022 года, когда компания «Облкоммунэнерго» перестала поставлять электроэнергию двум потребителям, хотя на этот товар имелся спрос. Отключение продлилось четыре дня. Управление ФАС по Свердловской области сочло, что поставщик, будучи субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке, нарушил закон о защите конкуренции. Ведомство назначило «Облкоммунэнерго» оборотный штраф в размере 46,6 млн руб. по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ.

Однако организация попросила Арбитражный суд Свердловской области отменить постановление ФАС. Первая инстанция удовлетворила требования частично и снизила размер наказания до 100 тыс. руб. Суд учел, что предприятие является системообразующим, а его деятельность социально значимой. Полная уплата штрафа, сказано в решении, «негативно скажется на финансовом положении» компании и приведет к «избыточному ограничению прав». Более того, заявитель оказывал содействие антимонопольному органу и «принял меры по предотвращению вредных последствий», передав пострадавшим потребителям генераторы достаточной мощности.

Но из-за жалоб участников процесса дело попало на новое рассмотрение. Первая инстанция снова изучила обстоятельства и признала правонарушение малозначительным, полностью освободив организацию от уплаты штрафа, так как деяние «не повлекло неблагоприятных последствий». Решение устояло в апелляции и кассации.

В ответ ФАС обратилась в ВС. По мнению антимонопольного органа, освобождать от ответственности нельзя из-за «объективной угрозы основам рыночных экономических отношений и развитию конкурентной среды». Экономколлегия учла доводы ведомства и отменила решения нижестоящих инстанций, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

В определении ВС подчеркивается, что «малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям». Вместе с тем к этой категории следует прибегать «только в исключительных случаях». В частности, Конституционный суд РФ в постановлении от 25 февраля 2014 года обращал внимание, что добровольное устранение последствий и возмещение ущерба «не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности». «Постделиктное поведение», то есть добровольное устранение негативных последствий, не основание для освобождения от ответственности, указала экономколлегия. Другой подход способствовал бы «формированию атмосферы безнаказанности». Однако суды вправе прибегать к «иным механизмам индивидуализации наказания», напомнил ВС.

Понять, но не простить

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина признает, что суды редко прибегают к признанию правонарушения малозначительным, чаще речь идет об учете смягчающих обстоятельств. Зачастую серьезные санкции применяются за правонарушения лишь технического характера, и «суды, как правило, отказываются квалифицировать их как малозначительные», дополняет управляющий партнер юрфирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. Меж тем в одном из разбирательств ВС сохранил в силе судебный акт, которым поставщика газа освободили от ответственности за краткосрочное прекращение подачи, вспоминает Наталья Пантюхина.

Касательно последнего кейса юрист юрфирмы Vegas Lex Илья Бочинин отмечает, что «Облкоммунэнерго» является субъектом естественной монополии, а потому доминирующее положение компании презюмируется, и на организацию распространяются ограничения закона о защите конкуренции, в частности запрещается прекращать поставки. Наказуемо ограничение подачи, когда «потребитель не имеет задолженности, а его все равно произвольно отключают или не подключают к сети вообще», объясняет госпожа Пантюхина. Впрочем, есть и исключения, продолжает она, «при ликвидации аварий или ремонте сетей».

Юристы признают, что штраф в размере 46,6 млн руб. за четыре дня отключения электроэнергии «не совсем адекватен», учитывая отсутствие претензий со стороны потребителей. Вместе с тем, по словам Ильи Бочинина, методические рекомендации ФАС закрепляют, что освобождать от административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением неправильно, такое правонарушение, считает юрист, «априори существенно нарушает охраняемые общественные отношения». Этот подход, приводит наблюдения Сергей Водолагин, «характерен для российских правоприменителей», по мнению которых, «оцениваться должны само правонарушение и его общественная опасность, а не последующее поведение правонарушителя».

Впрочем, на взгляд Натальи Пантюхиной, в деле «Облкоммунэнерго» говорить о малозначительности уместно. Скептичен к позиции экономколлегии и Сергей Водолагин, называя ее «очередным шагом по пути усиления формалистично-репрессивного начала в практике рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности». Юристы ожидают, что на новом рассмотрении арбитражный суд исследует все смягчающие обстоятельства, но за снижение или отмену штрафа «придется бороться», прогнозирует госпожа Пантюхина.

Ян Назаренко