На работу системы «Выборы» в Татарстане, Чувашии и Марий Эл выделят 21,2 млн руб

В 2025 году на функционирование средств государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» в Татарстане, Чувашии и Марий Эл направят почти 21,2 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Компания-исполнитель должна будет обеспечить бесперебойную работу средств ГАС, восстановить функционирование в случае нештатных ситуаций. Подрядчик будет оказывать консультационную помощь избиркомам, оснащать их средствами автоматизации ГАС. Исполнитель также должен передавать избирательным комиссиям расходные материалы, контролировать состояние документации.

Заказчиком выступает Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии России. Исполнитель начнет оказывать услуги с даты заключения госконтракта, но не ранее чем 1 января 2025 года. Договор должны исполнить в два этапа. Первый продлится до 30 июня 2025 года, а второй — с 1 июля по 20 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва