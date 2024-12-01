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«УНИКС» проиграл «Локомотив-Кубань» со счетом 75:87

Казанский УНИКС проиграл краснодарскому Локомотиву-Кубани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 75:87 (18:12, 22:37, 22:12, 13:26). Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба из Казани.

«К сожалению, похоже, что у команд из топ-3 больше мастерства, чем у нас, потому что сегодня мы старались и делали все, что в наших силах», — рассказал главный тренер казанской команды Велимир Перасович.

Встреча прошла в Казани, в Баскет-холле. Самым результативным игроком матча от УНИКСа стал американский защитник Маркос Найт. Он заработал для команды 21 очко.

Локомотив-Кубань, имея 13 побед в 16 матчах, занимает третье место в турнирной таблице. УНИКС с 11 победами на четвертом месте.

Диана Соловьёва

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