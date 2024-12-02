Обнулились

Заключительная светская неделя осени в полной мере проверила ее участников на готовность к предновогодним нагрузкам. Пролетавший над нашим светским гнездом «Орешник» никак не нарушил обычного расписания, в котором уместились пара кинопремий, с десяток презентаций предновогодних коллекций разных брендов, два по-настоящему мощных праздника — Ольги Карпуть и Яны Расковаловой, и грандиозная премьера грандиозного клипа грандиозного Филиппа Киркорова, откуда никто не ушел без подарка. Словом, и без «Щелкунчика» в Москве начался сезон «елок» в самом широком смысле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Почти все стоящее происходило в четверг, одновременно, так что пришлось лавировать между несколькими событиями. По этой причине я мало что могу рассказать о премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» Марии Лемешевой. Пожалуй, можно отметить, что там начали кормить — церемония переехала из кинотеатра «Иллюзион» в банкетный зал «Особняк на Волхонке». Так, конечно, наряднее, и важным гостям удобнее добираться: награду в номинации «Проект года» вручал Владимир Мединский, а получали исполнители главных ролей и продюсеры сериала «Столыпин», среди которых были супруга первого зампреда Госдумы Александра Жукова Екатерина и Антон Златопольский. Параллельно в театре имени Ермоловой сценарист Александр Цыпкин и продюсер Александр Акопов вручали премию «Диалоги в кино». Как и на «Событии года», не остались ненагражденными сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова и фильм «Воздух» Алексея Германа. Но было отмечено и менее нашумевшее кино. Так, награду «Лучший комедийный диалог» получил фильм «Фрау» Любови Мульменко, а «Лучшие диалоги в полном метре» достались «Году рождения» Михаила Местецкого. Этот фильм с высочайшим потенциалом культовости до обидного тихо прошел в прокате, но сейчас доступен онлайн — и да, в «Годе рождения» тоже сыграл Юра Борисов.

В Столешниковом переулке отмечала 15-летие своего концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть — а на Мясницкой, в клубе Rodina, давала ежегодный «Снежный коктейль» Яна Расковалова и ее бренд Yana. Стилистически и идеологически эти события были диаметрально противоположны. Госпожа Карпуть все 15 лет борется за то, чтобы ее клиенты выглядели не просто модно, но еще инаково и передово. А если за каким-то дропом в магазин выстраивается очередь, то это все равно очередь исключительно из желающих выглядеть «не как все». В то же время госпожа Расковалова являет собой и производит одежду и украшения максимально в духе наших традиционных ценностей: кольцо с 10-каратным рубином цвета pigeon blood, джинсовая куртка с соболиным подбоем и ботинки крокодильих кож. Соответственно и форматы праздников очень отличались: КМ20 пригласил веселиться в собственный подземный паркинг с Martini, Инстасамкой и тату-студией, а Yana — в клуб настолько закрытый, что там даже можно было курить. Еще на «Снежном коктейле» поили шампанским, а кроме мини-концертов Полины Гагариной и Филиппа Киркорова было караоке с Ильдаром Абдразаковым.

И все-таки оба праздника получились совершенно в духе нулевых. Только на вечеринке госпожи Расковаловой это были концепт и цель, а в случае с госпожой Карпуть, боюсь, все-таки просчет организаторов. Одним из признаков махровых нулевых всегда было жесткое разделение пространства на VIP-зону и зону для остальных. Самые прогрессивные объявили эту сегрегацию немодной еще после финансового кризиса 2008 года. Так вот, в КМ20 гости подходили к стойке регистрации — а дальше одним предлагали отправиться вниз на паркинг, а других возносили на приватный ужин. Некоторые компании так разделяли буквально на полуслове. Думаю, было бы логичнее поужинать узким кругом пораньше, а уж потом пойти веселиться кругом пошире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Бузова что-то напела предпринимателю и поэту Михаилу Гуцериеву

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Бузова что-то напела предпринимателю и поэту Михаилу Гуцериеву

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Пятничный вечер целиком забрал господин Киркоров. Песню «Черная пантера» поэт Михаил Гуцериев закончил больше года назад, и уже тогда было решено сделать непревзойденный по хронометражу клип (даже Thriller Майкла Джексона на семь минут короче). Съемки начались еще в прошлом декабре, причем зрители узнали об этом из неожиданно откровенной речи Яны Рудковской: она поблагодарила господина Киркорова за то, что в ночь памятной «голой вечеринки» задержались с сыном на съемках до двух ночи — и поэтому «не вошла не в ту дверь». Если не главной звездой, то точно наравне с господином Киркоровым в этот вечер была Виктория Шелягова. Для нее это был дебют в кино, хотя бы и музыкальном. И хотя роли в «Пантере» получила едва ли не половина отечественного шоубизнеса, свою героиню — спецагента Хард Люкс — она прожила крайне убедительно.

В остальном надо сказать: хотя господин Киркоров и пошел в «Художественный», чтобы, по его словам, вписать «Черную пантеру» в исторический ряд «Толстой, Эйзенштейн, Киркоров», он, тем не менее, полностью перестроил легендарный кинотеатр под себя. Всюду были установлены фигуры пантер в черных стразах, на возвышении танцевали балерины в черных пачках, им аккомпанировал темнокожий пианист в белом смокинге. Среди гостей были замечены даже Ирина Винер и Елена Лихач, не говоря уж о самом господине Гуцериеве. В общем, флер мирных и сытых нулевых распространился и на этот праздник.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”