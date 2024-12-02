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Сколько лент, сколько зим

Кинофестиваль «Зимний» открылся в третий раз

В Москве стартовал III Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». В его конкурсную программу вошло восемь фильмов, которые будет оценивать жюри во главе с главным продюсером кинопоказа и кинопроизводства «Первого канала» Сергеем Титинковым. Комментирует Юлия Шагельман.

Самым интересным пунктом конкурсной программы фестиваля пока что представляется «Гирокастра» покойного Юрия Арабова

Самым интересным пунктом конкурсной программы фестиваля пока что представляется «Гирокастра» покойного Юрия Арабова

Фото: Albimage

Самым интересным пунктом конкурсной программы фестиваля пока что представляется «Гирокастра» покойного Юрия Арабова

Фото: Albimage

«Зимний», впервые организованный продюсерами Натальей Мокрицкой и Максимом Королевым в 2022 году, стоит чуть особняком среди российских кинофестивалей, количество которых за последние два года выросло до трехзначных цифр. Хотя бы из-за даты проведения: основная их масса проводится летом и в начале осени, так что декабрьский киносмотр в Москве кажется своего рода послесловием к активному фестивальному сезону — или предисловием к следующему. В предыдущие два года каких-то кинематографических сенсаций и ярких открытий здесь не случилось, хотя можно вспомнить картину якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта», получившую на первом «Зимнем» призы за лучшую режиссуру и главную мужскую роль, успешно прошедшую в прокате, а через полгода запрещенную Роскомнадзором к показу в онлайн-кинотеатрах за «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Тем не менее организаторы «Зимнего» не устают говорить о своей главной задаче — привлечении внимания к авторскому кино и доведении его до широкого зрителя — и благодарить Минкульт за всестороннюю поддержку их начинаний.

В этом году в фестивальном конкурсе восемь картин, все они будут показаны впервые. Конкурсные показы откроются 2 декабря комедией Данила Иванова «Операция "Холодно"» о чиновнике, который в канун Нового года похищает своего начальника, чтобы вместо него выдать разрешение на постройку торгового центра на месте памятника архитектуры. Судя по всему, лента, которая выйдет в прокат всего через три дня после премьеры, продолжит традицию отечественных кинематографистов беззлобно подсмеиваться над бюрократами от культуры, которые в финале, конечно же, обязательно исправляются.

Также в конкурсную программу вошли мелодрама Алены Званцовой «День недели — любой» на традиционную для этой постановщицы тему семейных отношений, фантастическая драма Евгения Корчагина «ON и она» об опасностях искусственного интеллекта, спортивная драма о скачках Алексея Амбросьева «Спид Стар» (эта картина занимает обязательный для российских кинофестивалей якутский слот) и три режиссерских дебюта: этнический хоррор Михаила Мерзликина «Шаман», «Сумма квадратов катетов» Киты Фрайхайт о первой школьной любви и «Чувства» Виктории Мокеровой тоже о любви, но материнской и родственной.

Однако наиболее интересной в конкурсе «Зимнего» пока представляется политическая драма «Гирокастра» — режиссерский дебют и при этом последняя картина сценариста Юрия Арабова, скончавшегося в 2023 году. Фильм совместного российского-албанского производства, действие которого разворачивается в 1960-х, рассказывает о противостоянии советской женщины Кати, вышедшей замуж за албанца, и диктатора Энвера Ходжи. Он был снят еще в 2020 году, но показан будет впервые.

Выбирать из этих картин лучшую будет жюри, в состав которого вошли актриса Ирина Розанова, режиссер, сценарист и актриса Любовь Львова, режиссер, сценарист и актер Сергей Тарамаев и актер Антон Филипенко.

Открылся «Зимний» документальным фильмом Александра Родионова и Елизаветы Козловой «Жизнь Анатолия Гребнева», снятым к столетию выдающегося сценариста, на счету которого такие фильмы, как «Дикая собака динго» (1962), «Июльский дождь» (1966), «Дневник директора школы» (1975), «Прохиндиада, или Бег на месте» (1984) и другие.

Тему преемственности с советским кинематографом продолжит ретроспективная программа, которая в этом году посвящена столетию «Мосфильма» и называется «Шедевры батального кино». В нее вошли «Освобождение. Огненная дуга» Юрия Озерова (1968), «Ватерлоо» Сергея Бондарчука (1970) и «Горячий снег» Гавриила Егиазарова (1972).

Кроме того, на «Зимнем», уже по традиции, пройдут внеконкурсные программы «Московские премьеры» (здесь фильмы «Агния» Павлы Стратулат и «Ровесник» Федора Кудрявцева, премьеры которых состоялись на фестивалях «Маяк» и «Окно в Европу» соответственно), «Зимний — детям», а также форум киношкол, семинар «Как смотреть авторское кино» (снова с примерами из советского кино) и индустриальная дискуссия «Жара на Зимнем», в которой примут участие представители различных кинематографических цехов.

Юлия Шагельман

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