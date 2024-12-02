Сколько лент, сколько зим

В Москве стартовал III Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». В его конкурсную программу вошло восемь фильмов, которые будет оценивать жюри во главе с главным продюсером кинопоказа и кинопроизводства «Первого канала» Сергеем Титинковым. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым интересным пунктом конкурсной программы фестиваля пока что представляется «Гирокастра» покойного Юрия Арабова

Фото: Albimage Самым интересным пунктом конкурсной программы фестиваля пока что представляется «Гирокастра» покойного Юрия Арабова

Фото: Albimage

«Зимний», впервые организованный продюсерами Натальей Мокрицкой и Максимом Королевым в 2022 году, стоит чуть особняком среди российских кинофестивалей, количество которых за последние два года выросло до трехзначных цифр. Хотя бы из-за даты проведения: основная их масса проводится летом и в начале осени, так что декабрьский киносмотр в Москве кажется своего рода послесловием к активному фестивальному сезону — или предисловием к следующему. В предыдущие два года каких-то кинематографических сенсаций и ярких открытий здесь не случилось, хотя можно вспомнить картину якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта», получившую на первом «Зимнем» призы за лучшую режиссуру и главную мужскую роль, успешно прошедшую в прокате, а через полгода запрещенную Роскомнадзором к показу в онлайн-кинотеатрах за «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Тем не менее организаторы «Зимнего» не устают говорить о своей главной задаче — привлечении внимания к авторскому кино и доведении его до широкого зрителя — и благодарить Минкульт за всестороннюю поддержку их начинаний.

В этом году в фестивальном конкурсе восемь картин, все они будут показаны впервые. Конкурсные показы откроются 2 декабря комедией Данила Иванова «Операция "Холодно"» о чиновнике, который в канун Нового года похищает своего начальника, чтобы вместо него выдать разрешение на постройку торгового центра на месте памятника архитектуры. Судя по всему, лента, которая выйдет в прокат всего через три дня после премьеры, продолжит традицию отечественных кинематографистов беззлобно подсмеиваться над бюрократами от культуры, которые в финале, конечно же, обязательно исправляются.

Также в конкурсную программу вошли мелодрама Алены Званцовой «День недели — любой» на традиционную для этой постановщицы тему семейных отношений, фантастическая драма Евгения Корчагина «ON и она» об опасностях искусственного интеллекта, спортивная драма о скачках Алексея Амбросьева «Спид Стар» (эта картина занимает обязательный для российских кинофестивалей якутский слот) и три режиссерских дебюта: этнический хоррор Михаила Мерзликина «Шаман», «Сумма квадратов катетов» Киты Фрайхайт о первой школьной любви и «Чувства» Виктории Мокеровой тоже о любви, но материнской и родственной.

Однако наиболее интересной в конкурсе «Зимнего» пока представляется политическая драма «Гирокастра» — режиссерский дебют и при этом последняя картина сценариста Юрия Арабова, скончавшегося в 2023 году. Фильм совместного российского-албанского производства, действие которого разворачивается в 1960-х, рассказывает о противостоянии советской женщины Кати, вышедшей замуж за албанца, и диктатора Энвера Ходжи. Он был снят еще в 2020 году, но показан будет впервые.

Выбирать из этих картин лучшую будет жюри, в состав которого вошли актриса Ирина Розанова, режиссер, сценарист и актриса Любовь Львова, режиссер, сценарист и актер Сергей Тарамаев и актер Антон Филипенко.

Открылся «Зимний» документальным фильмом Александра Родионова и Елизаветы Козловой «Жизнь Анатолия Гребнева», снятым к столетию выдающегося сценариста, на счету которого такие фильмы, как «Дикая собака динго» (1962), «Июльский дождь» (1966), «Дневник директора школы» (1975), «Прохиндиада, или Бег на месте» (1984) и другие.

Тему преемственности с советским кинематографом продолжит ретроспективная программа, которая в этом году посвящена столетию «Мосфильма» и называется «Шедевры батального кино». В нее вошли «Освобождение. Огненная дуга» Юрия Озерова (1968), «Ватерлоо» Сергея Бондарчука (1970) и «Горячий снег» Гавриила Егиазарова (1972).

Кроме того, на «Зимнем», уже по традиции, пройдут внеконкурсные программы «Московские премьеры» (здесь фильмы «Агния» Павлы Стратулат и «Ровесник» Федора Кудрявцева, премьеры которых состоялись на фестивалях «Маяк» и «Окно в Европу» соответственно), «Зимний — детям», а также форум киношкол, семинар «Как смотреть авторское кино» (снова с примерами из советского кино) и индустриальная дискуссия «Жара на Зимнем», в которой примут участие представители различных кинематографических цехов.

Юлия Шагельман