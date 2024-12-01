Лидеры сыграли на ноль

Предпоследний в этом году тур чемпионата России получился совершенно аномальным. В течение одного дня все три лидера первенства потерпели поражения на своем поле. «Краснодар» разгромно, 0:3, проиграл догнавшему топ-тройку «Спартаку», а «Зенит» и «Локомотив» умудрились оступиться в матчах с соперниками из подвала таблицы, уступив — 2:3 и 1:3 — «Крыльям Советов» и «Химкам» соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манфред Угальде (в красно-белой форме) во втором подряд туре стал главным героем «Спартака», на сей раз принеся ему победу над «Краснодаром»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Манфред Угальде (в красно-белой форме) во втором подряд туре стал главным героем «Спартака», на сей раз принеся ему победу над «Краснодаром»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Краснодар» главный матч 17-го тура открыл чередой своих атак. И атак отнюдь не безобидных, а таких, которые должны были настроить стадион на что-то позитивное. Опасные это были атаки — и та, в которой мимо дальнего угла стрельнул Жуан Батчи, и та, в которой Витор Са, кажется, чересчур мягко катнул мяч в спартаковского вратаря Александра Максименко. Но продолжилось все ледяным душем, на только что бодрых хозяев обрушенным «Спартаком» и его самым «горячим» на стыке осени и зимы футболистом. В прошлом туре Манфред Угальде своим покером угробил «Локомотив». В этом устроил новое представление.

Два игрока «Краснодара» — Витор Тормена и Диегу — наверняка были убеждены, что, какой бы точной ни вышла передача со своей половины Алексиса Дуарте, капкан они захлопнули. Вот же он, Угальде, между ними, никуда ему не деться. Мяч бы для начала обработать. Форвард обработал его парой изящных движений, будто приклеив к ноге. А обрабатывая, одновременно убрал в сторону, чтобы расстрелять голкипера Станислава Агкацева. Момент из категории таких, которые рассказывают о классе игрока детальнее, чем иные матчи целиком.

Следующий важный для этой встречи эпизод, видимо, больше рассказал все же не о классе и тонусе Угальде, а о том, как непросто краснодарцам было переварить оплеуху. В их тылах, когда спартаковцы развернули свой фланговый выпад, воцарился натуральный хаос. Страшный хаос, когда Агкацев, реагируя на удар в упор Эсекьеля Барко, выручает, а Тормена, вместо того чтобы ему помочь, неловко катит мяч в свои же ворота. Закатить не позволила стойка. Но какой от этого прок, если хозяева не способны и после этого вынести мяч подальше? Достался он Угальде, который на сей раз за гол обязан был благодарить не столько технику, сколько чутье.

Дальше был второй тайм — с шансами «Спартака» уничтожить остатки интриги и шансами «Краснодара» интригу возродить. С реализацией срослось уже в компенсированное время, и не у тех, кому она требовалась больше. До разгромного, такого же, как был в матче первого круга — только в пользу краснодарцев, счет довел маневр Барко, прошедшего целую группу оппонентов, прежде чем загнать мяч в створ. Проигрыш краснодарцев завершил этот аномальный вечер с тремя подряд конфузами лидеров в течение нескольких часов. До него их пережили «Зенит» и «Локомотив».

О «Крыльях Советов» в последние дни говорили исключительно в контексте слишком громкого заявления самарского губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судейском корпусе. Но воскресный матч заставил говорить об ином — о том, что «Крылья» иногда умеют недурно играть в футбол. Так недурно, что могут заставить страдать и отечественного флагмана на его поле.

При этом все ведь начиналось для «Зенита» хорошо — с быстрого гола Максима Глушенкова, с наскоков, намекавших на то, что гостей, когда вратарь Сергей Песьяков утомится выручать, сомнут и порвут. Но нет, потерпев, «Крылья» отгрызнулись в ответ собственными наскоками — одним, другим… И вот уже Иван Олейников простреливает, а Иван Сергеев, оказавшийся в сентябре ненужным «Зениту», решившему, что у него и так с центрфорвардами все в порядке, прострел замыкает. А буквально через минуту уже Олейников, разогнавшись, забивает второй гол. И это еще не все, потому что, отказавшись извлечь уроки из своих бед, зенитовцы вскоре опять не следят пристально за Сергеевым, за навесом на него, а нападающий доказывает, что головой играть не разучился.

В этом чемпионате «Зенит» в принципе еще ни разу не пропускал три мяча. От «Крыльев Советов», про специфику добычи которыми очков уже бог знает что думают, пропустил три за тайм, в течение отрезка длительностью меньше четверти часа!

Петербуржцы, угодив в переплет, разумеется, ринулись отыгрываться с такой страстью, какая в их футболе появляется лишь эпизодически: просто нужды в надрыве обычно нет. Но единственным достижением «Зенита» в оставшийся ему для спасения после того, как Сергеев оформил дубль, час стал меткий удар Нуралы Алипа. А «Крылья» концовку матча провели идеально — формально прижатые к стенке, отбивались спокойно и жалить чемпиона не забывали.

С «Локомотивом» в этот вечер произошло кое-что, чего за те два года, что его тренирует Михаил Галактионов, еще не происходило. У него нередко бывали срывы, поддерживающие имидж команды, скорее дозревающей до по-настоящему элитного статуса, нежели дозревшей до него, но в трех подряд официальных матчах он их не допускал. А это поражение от «Химок» было как раз третьим. И, видимо, самым болезненным. В предыдущем туре чемпионата и в ответной четвертьфинальной встрече «Пути РПЛ» Кубка России «Локомотив» проигрывал соседям-грандам — «Спартаку» и «Динамо». А тут его побил аутсайдер. Да к тому же уже подставивший ему ножку в первом круге. Да к тому же серьезно отставший по всем основным статистическим показателям.

Все усилия «Локомотива» свели на нет отличная игра химкинского вратаря Никиты Кокарева и безбожная фальшь собственной обороны, прежде всего его центрального звена — Сесара Монтеса и Жерзино Ньямси. Они теряли мяч, игроков, забывали страховать фланги и закрывать наиболее опасные участки поблизости от ворот. А все эпизоды с голами гостей можно потом использовать в качестве учебных роликов на тему, как нельзя играть в защите. Первый — Антона Заболотного — состоялся после безумной суеты в штрафной и подаренного соперникам на ровном месте мяча, второй — Зелимхана Бакаева — после химкинской контратаки, не наткнувшейся даже на подобие сопротивления, третий — после подключения из глубины Лукаса Веры, обнаружившего вокруг себя свободную зону такого размера, что мог бы, наверное, и пожонглировать мячом, прежде чем пробить и подобрать отскок от вратаря, убивая надежды «Локомотива» на спасение в странном туре.

После него во главе таблицы уже не тройка, а квартет. «Зенит» опережает «Краснодар» на очко, а тот на четыре впереди «Локомотива» и настигшего железнодорожников «Спартака».

Алексей Доспехов