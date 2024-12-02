По векселям заплатили заочно

Как стало известно “Ъ”, Савеловский суд столицы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего председателя правления Русстройбанка Андрея Струкова. Вместе с ним по делу, которое рассматривалось в заочном режиме, проходила его гражданская супруга, в прошлом акционер банка и модель Ольга Сорокина — она получила семь лет. Оба фигуранта, с 2016 года проживающие в США, признаны виновными в мошенничестве с векселями на сумму более $2 млн, а экс-банкир Струков — еще и выводе из страны средств, на которые он якобы приобрел госпоже Сорокиной дом моды Maison IRFE в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Струков давно уехал за границу и приговор в Москве получил заочно

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Андрей Струков давно уехал за границу и приговор в Москве получил заочно

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Чтобы разобраться в обстоятельствах уголовного дела в отношении 55-летнего Андрея Струкова и 39-летней Ольги Сорокиной, судье Савеловского суда Москвы Анне Козловой хватило восьми заседаний. Во многом это объясняется тем, что процесс проходил в заочном режиме. В итоге обоих подсудимых она признала виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а экс-банкира Струкова — еще и в выводе капитала из страны в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Последнему она назначила наказание в виде восьми лет лишения свободы, а его спутнице жизни — на год меньше.

Как уже рассказывал “Ъ”, до суда это дело дошло спустя семь лет после начала расследования. При этом сами фигуранты уехали в США примерно за полгода до того, как следствие установило их причастность к махинациям. После бегства обвиняемых за границу столичная полиция приостановила расследование, и возобновлено оно было только через два года после вмешательства прокуратуры.

Основанием же для привлечения Андрея Струкова и Ольги Сорокиной к уголовной ответственности стали заявления двух ВИП-клиентов Русстройбанка, в котором господин Струков вплоть до краха кредитного учреждения в декабре 2015 года являлся председателем правления, а его гражданская супруга — акционером. Лицензии банк лишился из-за неисполнения обязательств перед кредиторами и проведения сомнительных транзитных операций, отмечалось в решении ЦБ. В феврале 2016 года арбитражный суд признал Русстройбанк банкротом. При этом его обязательства перед кредиторами составили более 28,5 млрд руб., из которых 22,4 млрд руб. приходилось на вклады физлиц. Отметим, что уголовное дело о махинациях со средствами вкладчиков Русстройбанка вскоре также должно поступить в суд.

Что касается уже рассмотренного Савеловским судом дела, то речь в нем идет о векселях, которые выпускали зарегистрированные в Новосибирской области и принадлежавшие Ольге Сорокиной компании «Русфрансальянс» и «ИРФЕ-Центрум». Ценные бумаги авалировал от имени АО «Русский строительный банк» лично председатель правления Андрей Струков. Привлекательность ценных бумаг объяснялась высокой процентной ставкой по ним, которая доходила до 12% годовых в валюте.

По некоторым данным, в общей сложности в период с декабря 2011 по август 2015 года таких векселей было выпущено на 5 млрд руб. Суть же махинаций, как установили следствие и суд, заключалась в том, что полученные за ценные бумаги деньги ни на счета, ни в кассу ООО «Русфрансальянс» и ООО «ИРФЕ-Центрум» (оба в 2016 году признаны банкротами) не вносились. Как выяснилось, все средства Андрей Струков выводил за границу. В частности, получаемые в России деньги он якобы вкладывал в модельный бизнес своей гражданской супруги, являвшейся совладелицей французского дома моды IRFE. А в 2017 году на имя Ольги Сорокиной в Нью-Йорке была зарегистрирована компания Maison IRFE, выпускающая парфюмерию, одежду и ювелирные изделия.

Отметим, что части потерпевших в Таганском суде удалось добиться выплат по векселям в рамках гражданского судопроизводства. Так, в 2016 году с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» солидарно была взыскана задолженность по пяти векселям серии РФА на общую сумму $524 тыс., €130 тыс. и 2 млн руб.

Олег Рубникович