В Прикамье зафиксировано падение спроса на зарубежные туры

В Перми в ноябре упал спрос на зарубежные туристические туры. Как сообщили «Ъ-Прикамье» участники рынка, одной из причин стало повышение курса валюты. По словам генерального директора сети турагентств «Планета» Ольги Пряхиной, спад интереса среди пермяков к поездкам заграницу наблюдается в конце осени ежегодно. «В конце года может не быть финансовой или временной возможности для поездок. Однако, как правило, перед новым годом туры начинают снижаться по стоимости», - отметила госпожа Пряхина.

Директор турфирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова отмечает, что в ноябре на низких продажах зарубежных туров сказалась сложившаяся экономическая ситуация. «Продажи по заграничным путевкам остановились из-за заметного роста валюты», - подчеркнула эксперт. В апреле эксперты туротрасли сообщали «Ъ-Прикамье» о значительной переориентации туристического рынка на внутренние направления. Причина - рост стоимости зарубежных туров, а также повышение интереса россиян к региональному туризму.