Умер экс-ударник рок-группы My Chemical Romance

Бывший ударник американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет. Правоохранительные органы США сообщили изданию TMZ, что музыканта нашли мертвым в его доме в штате Теннесси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ethan Miller / Reuters Фото: Ethan Miller / Reuters

Тело Боба Брайара обнаружили еще 26 ноября, однако известно о смерти музыканта стало только сегодня, 30 ноября. Последний раз живым его видели 4 ноября. Причина смерти пока неизвестна. Версию с гибелью Брайара в результате преступления полиция не рассматривает.

Боб Брайар был ударником My Chemical Romance с 2004 по 2010 год. Через четыре года он объявил об окончании музыкальной карьеры и стал агентом по недвижимости.