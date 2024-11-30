В МВД объяснили рейды по клубам Москвы борьбой с пропагандой ЛГБТ

Полиция совместно с сотрудниками ФСБ провела рейды в московских клубах ночью 30 ноября в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) и нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

В полиции рассказали про рейд в клубе на Складочной улице. Его название в пресс-релизе не приводится, но, по данным из открытых источников, на этой улице находится клуб «Инферно». «В ходе проверки заведения полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения»,— сообщили в ГУВД.

В «Инферно», по данным полиции, продавали алкоголь без акциза. В заведении, отмечается в пресс-релизе, полицейский нашли и изъяли оружие. Оно отправлено на экспертизу. «В рамках проверки будет дана процессуальная оценка руководству и посетителям клуба»,— сообщили в пресс-службе полиции.

В ночь на 30 ноября посетители клубов Arma (бывший Mutabor) и Mono сообщили о работе полиции внутри заведений. На распространенных в соцсетях видеозаписях из Arma посетители сидели на корточках, кто-то лежал лицом в пол, в это время полицейские с дубинками ходили по периметру танцпола. После сообщалось о задержанных, но их число не называлось.