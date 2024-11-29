У майонеза — растительные цены

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») за последнее время дважды уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию. Примеру могут последовать и другие поставщики, так как резко подорожал ключевой ингредиент — подсолнечное масло. Правда, повышение цен производителей не оказало существенного влияния на розничный рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АО «Эссен Продакшн АГ» уведомило ритейлеров о повышении с 15 декабря отпускных цен на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9–10%, на четыре позиции майонезных соусов на 5–14,6%, на два вида томатной пасты на 5–10%. Это обусловлено ростом закупочных цен на основные ингредиенты, следует из письма производителя (копия есть у “Ъ”). Его получение подтвердил собеседник “Ъ” в одной из сетей.

Предыдущее повышение цен «Эссен» проводил 15 ноября. Тогда на 10% подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса, следует из письма. В «Эссене» “Ъ” оперативно не ответили. Собеседник “Ъ” на розничном рынке не исключает, что за компанией последуют другие крупные производители. Но эти повышения могут пройти в январе: перед новогодними праздниками производителям важно обеспечить объем продаж, считает он.

Основной ингредиент майонеза — подсолнечное масло: жировая фаза в классическом продукте — 50%, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом производства.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что по итогам прошлой недели стоимость сырого подсолнечного масла на внутреннем рынке составила 103,85 тыс. руб. за тонну. Неделя к неделе показатель увеличился на 0,83%, год к году — на 40,3%.

Производители майонеза используют рафинированное масло, стоимость которого в среднем на 10% выше сырого, говорит источник “Ъ” на рынке.

Колебания на рынке подсолнечного масла начались с сентября из-за высокого мирового спроса и сокращения предложения растительных жиров (см. “Ъ” от 11 ноября). Андрей Сизов предполагает, что внутренние цены уже достигли своего потолка и уже не будут значительно расти. Но бизнесу нужно переварить уже прошедшее повышение, и положение «Эссен» может быть сложнее, чем у других компаний. Это крупный игрок, у которого нет собственного производства масла, говорит собеседник “Ъ” на рынке. Господин Сизов не исключает, что на производителей майонеза может влиять общее увеличение расходов на упаковку, краску и другие составляющие.

Согласно оценкам, приводимым в отчетности «Русагро» за 2023 год, 86% российского рынка майонеза делят между собой пять производителей. Доля самой группы в прошлом году достигла 38%, «Эссен» — 19%, «Эфко» — 17%, «Нэфис» — 9%, «Янта» — 3%. В этих компаниях “Ъ” оперативно не ответили. Текущий рост цен на майонез начался после их прошлогоднего снижения на 3%. Эта динамика, как следует из отчетности «Русагро», была продиктована промоакциями производителей.

871,1 тысячи тонн майонеза было произведено в России в 2023 году, по оценке BusinesStat.

Согласно данным «Нильсен», с ноября 2023 по конец октября 2024 года продажи майонеза в натуральном выражении сократились на 2,2% к предыдущим 12 месяцам, в денежном — на 1,4%. Частично спрос мог переориентироваться на сегмент столовых соусов, показавший прирост на 3,9% и 12,4% соответственно. Пока повышение цен производителей не оказало существенного влияния на розничный рынок. Согласно «Руспродсоюзу», средняя стоимость майонеза в России сейчас составляет 290,8 руб. за 1 кг, год к году показатель вырос на 5%.

Собеседник “Ъ” на масложировом рынке замечает, что классический майонез — традиционный продукт, но не социально значимый. Из-за этого колебания розничных цен на него могут оказывать давление на потребление. Хотя председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что доступность майонеза в целом достаточно высока: в рознице минимальная цена пачки в 200 мл составляет 25 руб. Это делает спрос на продукт малочувствительным к инфляции.

Константин Куркин, Санкт-Петербург; Александра Мерцалова