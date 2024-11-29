Глава СПЧ Фадеев раскритиковал массовую гормональную диагностику у женщин

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что проверка уровня антимюллерова гормона (АМГ) не отражает картину с репродуктивным здоровьем у населения. В сентябре многие женщины в Москве получили направления на проверку уровня АМГ. Господин Фадеев назвал это бессмысленным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Проводят массовую гормональную диагностику у женщин фертильного возраста. Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости, но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?» — сказал глава СПЧ на XV Всероссийском конгрессе пациентов (цитата по Telegram-каналу совета).

Запущенный в сентябре в Москве проект в области женского репродуктивного здоровья, о котором идет речь, не предполагает обязательную проверку. В его рамках москвички в возрасте от 18 до 40 лет смогут за счет бюджета сдавать гормональный анализ на фертильность, замораживать яйцеклетки и проводить диагноз генетических отклонений у пересаживаемых эмбрионов.

Валерий Фадеев указал на несостоятельность самой проверки уровня АМГ. По его словам, «специалисты говорят», что она не дает никаких важных данных. «Такая процедура должна быть научно обоснованной, добровольной и должна проводиться в рамках научного исследования. Иначе это неделикатное отношение к пациентам»,— заключил он.

Подробнее о проекте — в материале «Москвичкам подфертило».