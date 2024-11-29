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На югорской трассе произошло ДТП с четырьмя автомобилями, погиб человек

На 40 км автодороги Нижневартовск — Стрежевой Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате него погиб человек, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ 2106» двигался к Стрежевому и снизил скорость перед знаком аварийной остановки. Водитель Renault Duster не выдержал дистанцию и столкнулся с ним. От удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двигающимся навстречу грузовым автомобилем МАН. От полученных травм водитель «ВАЗа» погиб на месте.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что на 317 км федеральной трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две грузовые машины «Газель». Одна из них опрокинулась на бок.

Ксения Тарских

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