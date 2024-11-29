Минсельхоз сообщил о повышении пошлин на экспорт пшеницы на 22,4%

С 4 декабря пошлины на экспорт российской пшеницы увеличатся до 3696,3 руб/т (+22,4%), сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Это повышение следует за ростом на 12,3%, который был зафиксирован неделей ранее.

Пошлина на ячмень вырастет до 1767,7 руб. с 1166 руб. за тонну, а на кукурузу — до 4127 руб. с 3584,1 руб. Ставки рассчитывались исходя из индикативных цен: $223,8 за тонну пшеницы, $186,5 за тонну ячменя и $218,9 за тонну кукурузы. Эти ставки будут действовать до 10 декабря включительно.

Минсельхоз 27 сентября обновил ставки вывозных таможенных пошлин. Индикативные цены рассчитаны на основе ценовых индексов Национальной товарной биржи. В конце июня правительство скорректировало ставки: базовые экспортные цены возросли на 1 тыс. руб. за тонну. Базовые экспортные цены на пшеницу и меслин составили 18 тыс. руб., на кукурузу и ячмень — 16,8 тыс. руб.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых были введены в 2021 году и составляют 70% от разницы между базовой ценой и индикативной.

О перспективах вывоза пшеницы — в материале «Ъ» «Экспорт заниженных ожиданий».