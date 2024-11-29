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Коммерсантъ FM
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Полпредство: за пять лет регионы ЦФО вдвое выросли в объемах промпроизводства

Объем промышленного производства в регионах Центрального федерального округа за последние пять лет вырос вдвое, сообщил заместитель полпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов на «ЭКГ-форуме» в Суздале. По его словам, внутренний рынок остается стабильным и не подвержен санкциям.

«Внутренний рынок никто не может никакими санкциями запретить, поэтому это крайне понятная история… экономическая. Мы увидели, что у нас… за последние пять лет абсолютно все регионы Центральной России выросли в объеме промышленного производства»,— отметил господин Ниязметов (цитата по ТАСС).

Артур Ниязметов также акцентировал внимание на важности человеческого ресурса для экономики, несмотря на технологический прогресс. «Объем человеческого ресурса — это все-таки определяющее значение, внутренний спрос в странах»,— сказал он.

Заместитель полпреда добавил, что изменения в демографии влияют на методы ведения экономической политики. Увеличение числа пенсионеров требует пересмотра подходов к налогообложению и пенсионному возрасту.

«ЭКГ-форум» проводится в Суздале 28 и 29 ноября по инициативе полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Экологический, кадровый и государственный рейтинг (ЭКГ) был впервые внедрен в ЦФО в 2022 году. Компании—лидеры рейтинга получают режим наибольшего благоприятствования.

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