Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о фестивале искусств Востока в Санкт-Петербурге и преображении Василеостровского рынка в культурное и модное пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dairafest Фото: Dairafest

На Василеостровском рынке открыта мультимедийная выставка «POST экзотика». В рамках фестиваля искусств Востока Daira, который с 2017 года проводит в Санкт-Петербурге команда Gonzo: Research&Art под кураторством Ксении Диодоровой. Это идея мецената Игоря Панкова. Он увеченный собиратель и исследователь Востока и суфизма. Темой фестиваля всегда становилось соседство и разнообразие культурных традиций в большом городе. Сейчас Ксения основывается на собственном опыте преподавания в подобии воскресной школы — медресе — для юных петербуржцев разного возраста, которые хотят изучать историю своей религии и культуры. Диодорова работала с ними, задавая детям и подросткам своего рода культурные загадки и задания. Результатом и стал выставочный проект «POST экзотика».

Вот, что говорит Ксения Диодорова: «Они создавали разные художественные образы, из этого собралась выставка. Она состоит из текстов, из этих образов, где ткань — это метафора ткани жизни и нас как волокон, которые переплетаются в этом городе и образуют, наверное, какой-то единый паттерн».

Фестиваль раньше проходил на разных площадках, а сейчас очень гармонично занял второй этаж Василеостровского рынка. Теперь это не рынок нашей молодости, не Апраксин двор настоящего, это вполне хипстерское пространство с бамбл кофе, смузи и тортиками. Тем не менее такой этнологический культурный проект здесь выглядит вполне гармонично. Несколько залов наполнены инсталляциями в смешанных медиа: аудио, видео, фотографии, коллажи, текстиль, леттризмы.

Объекты созданы на основе историй молодых петербуржцев-мусульман. Они рассказывают о городе и о себе: метафорический образ современного мегаполиса. Художник-декоратор выставки — Маша Гончарова, а звуковой ландшафт всей экспозиции придуман петербургским контрабасистом и композитором Владимиром Волковым. Получился неожиданный, щемящий, очень герметичный и в то же вполне открытый вовне проект. На грани культуры и этнографии. Все, что я люблю. Заходите!