Убытки компаний Челябинской области выросли на 7,2%

По итогам девяти месяцев 2024 года убытки организаций Челябинской области (без учета малого бизнеса, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений) составили 42,6 млрд руб., что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль прибыльных компаний сократилась на 4%, до 343,9 млрд руб. Финансовые результаты деятельности организаций региона в январе-сентябре 2024 года опубликовал Челябинскстат.

За девять месяцев сложился положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Челябинской области в размере 301,2 млрд руб. Это на 5,6% меньше января-сентября 2023 года. Доля прибыльных компаний составила 73,8%. Годом ранее было 74,5%.

На конец сентября общий объем кредиторской задолженности компаний Челябинской области составил 1,3 трлн руб. Это на 22% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. При этом размер просроченного кредиторского долга организаций за год практически не изменился и составил почти 47 млрд руб.

Размер дебиторской задолженность за девять месяцев этого года почти достиг 1,2 трлн руб., что на 9% больше, чем годом ранее. Просроченная «дебиторка» сократилась на 1,5% и составила 61,7 млрд руб.