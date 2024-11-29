Объем сбережений жителей Челябинской области в банках вырос на четверть

В Челябинской области на 1 октября 2024 года сумма рублевых накоплений на банковских счетах (без учета средств эскроу) населения превысила 745 млрд руб. Это почти на четверть превышает показатель на 1 октября прошлого года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

По словам управляющей региональным отделением Центробанка Елены Фединой, стабильный рост объемов депозитов южноуральцев наблюдается с сентября прошлого года. «И это неудивительно, поскольку за год ставки по вкладам выросли почти в два раза. Банковский вклад остается одним из самых надежных инструментов для сбережения. Он позволяет получить заранее известный доход, при этом сумма в пределах 1,4 млн руб. застрахована государством», – комментирует.

В начале октября максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в целом по России, составляла 19,8% годовых.