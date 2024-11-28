В Госдуму внесли проекты ужесточения наказаний за продажу сигарет и вейпов детям

Группа депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение два законопроекта. Первый вводит штрафы на сумму до 2 млн руб. за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. Второй предполагает запрет деятельности до трех лет за неоднократную продажу детям никотиновой продукции.

Поправки предлагаются в ст. 14.53 КоАП РФ. Для граждан штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юрлиц — от 1,5 млн до 2 млн руб. Сейчас штраф за это нарушение для граждан составляет от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для чиновников — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

Накануне, 27 ноября, господин Володин заявил, что оба законопроекта будут рассмотрены Госдумой последние дни сессии либо в приоритетном порядке в начале января.

В России обсуждается введение запрета продажи табачной и никотинсодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Однако ряд профильных ведомств противятся такой инициативе, считая, что это приведет к ограничению конституционных прав отдельной части граждан и росту рынка нелегальной табачной продукции.

Подробности — в публикации «Ъ» «Конфликт покурений».