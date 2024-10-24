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Коммерсантъ FM
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Конфликт покурений

Обсуждается запрет продажи сигарет всем родившимся после 2009 года

В России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Минздрав готов предложить федеральному правительству поддержать соответствующий проект закона. Впрочем, ряд профильных ведомств противятся инициативе, указывая, что это может привести к ограничению конституционных прав отдельной части граждан и росту рынка нелегальной табачной продукции.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минздрав 19 октября 2024 года направил профильным ведомствам проект заключения правительства РФ на законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года. Министерство предлагает поддержать законопроект при условии его доработки, следует из текста документа, имеющегося в распоряжении “Ъ”. Сам законопроект разработан и направлен на отзыв в правительство в сентябре этого года фракцией «Новые люди» в Госдуме, где “Ъ” сообщили, что отзыв от исполнительной власти пока не получили.

Аналогичные запреты пытались ввести в ряде стран, но пока безуспешно (см. справку). Сейчас в России нельзя продавать табак несовершеннолетним — то есть тем, кому нет 18 лет.

В каких странах обсуждался «поколенческий» запрет на продажу табака

Мировая практика

В декабре 2022 года Новая Зеландия стала первой страной в мире, где был принят закон о запрете продажи табачных изделий лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Минздрав страны рассчитывал, что документ позволит системе здравоохранения сэкономить до $5 млрд. Закон должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023 года новое правительство отменило его, пообещав направить доходы от продажи табака на здравоохранение.

С января 2022 года кабинет министров Малайзии обсуждал законопроект о запрете продажи табачной продукции и вейпов лицам, родившимся после 2005 года. Однако в ноябре 2023 года Генпрокуратура страны признала документ антиконституционным, после чего правительство отозвало его из парламента перед вторым чтением.

В октябре 2023 года правительство Великобритании внесло в парламент законопроект, в котором запрещалась продажа сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. В апреле 2024 года документ прошел первое чтение, но в июле был отложен после отставки правительства Риши Сунака.

С 2022 года правительства еще ряда стран и регионов обсуждали «поколенческий» запрет на табак. Среди них: Австралия, Дания, Гонконг, Сингапур. В Ирландии сейчас рассматривается единовременный запрет на продажу табачной продукции лицам старше 21 года.

В проекте документа говорится, что он соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Так, профильная концепция до 2035 года направлена на снижение потребления таких изделий и перспективу поэтапного вывода их из оборота в РФ.

Вместе с тем с принятием законопроекта бюджет может недосчитаться в 2028 году (тогда появятся первые курильщики, перешагнувшие 18-летний рубеж) около 7 млрд руб. акцизов. Но это нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь, говорится в проекте заключения.

В Минздраве сообщили “Ъ”, что проект отзыва правительства прорабатывается с заинтересованными органами исполнительной власти и пока в правительство не направлялся. В министерстве также указали, что поддерживают инициативы, направленные на сокращение потребления никотина, в том числе курение электронных сигарет. В пресс-службе правительства на запрос не ответили.

В пояснительной записке к законопроекту разработчики ссылаются на данные опроса ВЦИОМа, согласно которому хотя бы несколько сигарет в день курят 25% граждан в возрасте 18–24 лет. В этом документе также подчеркивается, что на долю курильщиков в возрасте 14 лет в 2024 году приходится 1%.

Вместе с тем ряд ведомств инициативу «Новых людей» не поддержало, хотя проект заключения в правительство, которое и должно принять окончательное решение, должен направить именно Минздрав. Так, Минфин (копия отзыва, направленного Минздраву в начале октября, есть у “Ъ”) указывает на противоречие законопроекта положениям Конституции РФ, по которым гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.

В Минфине заявили “Ъ”, что предложенные ограничения могут, наоборот, стимулировать к потреблению нелегальной продукции, что в конечном итоге «вместо защиты здоровья граждан приведет к увеличению рисков для их жизни и здоровья».

О риске увеличения потребления нелегальной продукции и, соответственно, роста теневого сегмента табачного рынка говорят и в Росалкогольтабакконтроле, где законопроект также не поддерживают. По данным Минпромторга, в июле 2024 года доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ снизилась до 11,3% с 13,3% годом ранее. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что «рассматривают» законопроект. В Минсельхозе добавили, что «изучают» проект заключения правительства, подготовленный Минздравом.

Продажи одноразовых электронных сигарет в федеральных сетях снизились из-за роста акциза

В International Tobacco Group указывают на спорность подхода, при котором отдельная категория людей ограничивается в правах на приобретение или потребление какого-либо товара. В компании отмечают, что принятие законопроекта приведет к правовой коллизии: появятся две страты взрослых людей с одинаковым набором обязанностей, но разными правами в зависимости от даты рождения. В ITMS (ранее российское подразделение British American Tobacco), JTI, Philip Morris отказались от комментариев.

Полина Гриценко

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