Подсудимые часов не наблюдают

В Кировском райсуде Уфы прошло заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, экс-гендиректора и владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. Подсудимые, по версии следствия, по подложным документам оформляли доставку грузов на реконструкцию автомобильных дорог. Общая сумма ущерба составила около 154 млн руб. Ильдар Юланов, как стало известно в суде, признался в хищении только 1,2 млн руб. В эту сумму оценены изъятые у него часы Rolex. У Ирека Шарипова нашли 4,4 млн руб., ключи от двух Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover, а также 11 наручных часов, включая три Rolex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Кировском райсуде Уфы продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова и двух его предполагаемых подельников: экс-гендиректора и владельца «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Иреку Шарипову также вменяют отмывание похищенных денег (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) и взятку в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на следствие, в 2021 году подсудимые Юланов и Шарипов вместе с заместителем последнего Ришатом Самматовым (приговорен к четырем годам колонии общего режима за мошенничество в «Башкиравтодоре») похитили около 154 млн руб., выделенных на реконструкцию трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Башкирии и улицы Пугачева в Уфе. Ринат Мардисламов, в свою очередь, подготовил подложные товарно-транспортные накладные и путевые листы. По ним «Киви» и «Баштранслогистик» якобы предоставляли «Башкиравтодору» грузовики для перевозки стройматериалов.

Для легализации денег Ирек Шарипов под видом инвестиций перечислил 175,3 млн руб. в ООО «Родной дом», но затем требовал от руководства компании вернуть ему 132,3 млн руб. наличными. Помимо этого подсудимый в мае 2023 года, как установило следствие, передал 5 млн руб. министру транспорта Башкирии, члену совета директоров «Башкиравтодора» Александру Клебанову (находится под следствием по делу о получении взятки). Взамен тот обещал, что «Киви» в первую очередь получит расчеты по контрактам в размере 145 млн руб.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в Башкирии. Компанию зарегистрировали в январе 2010 года в Уфе. Контрольный пакет ее акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». Согласно открытым данным, в 2023 году при выручке 12,7 млрд руб. убыток компании составил 4,1 млрд руб. С февраля 2024 года начался процесс о признании компании банкротом. Общая сумма требований кредиторов превышала 8,5 млрд руб.

ООО «Киви» зарегистрировано в марте 2021 года в Уфе. Гендиректором является Юныс Фаррахов. Компания специализируется на работе автомобильного грузового транспорта. В 2023 году выручка составила 380,6 млн руб., убыток — 180,7 млн руб.

ООО «Баштранслогистик» зарегистрировано в июне 2021 года в Уфе. Учредителем является Айдар Батталов. Фирма специализируется на работе автомобильного грузового транспорта. В 2023 году выручка компании составила 299,5 млн руб., убыток — 56,6 млн руб.

В начале судебного заседания заместитель начальника отдела по противодействию коррупции прокуратуры Башкирии Федор Никифоров около двух часов перечислял документацию, которую включили в материалы уголовного дела. Из явки с повинной Ильдара Юланова стало известно, что он признался в хищении 1,2 млн руб. у «Башкиравтодора» при строительстве дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Это преступление, как указал подсудимый, он совершил с Иреком Шариповым и Ришатом Самматовым путем обмана и злоупотребления доверием. Раскаявшись в содеянном, господин Юланов возместил сумму причиненного ущерба.

1,2 млн руб., как стало известно из перечисленных документов, стоили изъятые у подсудимого часы Rolex. Во время обыска у Ирека Шарипова были найдены, в частности, 4,4 млн руб., ключи с пультом от двух Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover, 11 часов, включая три Rolex стоимостью от 964 тыс. руб. до 1,2 млн руб., очки Cartier и женская диадема. «Указанные ценные вещи приобщены в качестве вещественных доказательств»,— резюмировал Федор Никифоров.

Следующее заседание пройдет 4 декабря. На нем планируется допросить представителя потерпевшей стороны — «Башкиравтодора».

Венера Хисамова