«Третьему тресту» добавили время

Арбитражный суд Башкирии обязал мэрию Уфы продлить срок застройки микрорайона Яркий до 2033 года. С такими требованиями в суд обратилось ООО «Стройпроект», дочерняя структура группы компаний «Третий трест». По мнению застройщика, своевременному вводу жилых домов в эксплуатацию препятствовали пандемия, судебные споры и отсутствие детского сада. При этом договор аренды спорного земельного участка расторгнут, утверждают в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По решению суда структура «Третьего треста» может застраивать Яркий до 2033 года

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ По решению суда структура «Третьего треста» может застраивать Яркий до 2033 года

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ООО «Стройпроект», застраивающее микрорайон Яркий в Демском районе Уфы, смогло убедить арбитражный суд Башкирии в необходимости продлить срок застройки до 2033 года. Объект планировался к сдаче в эксплуатацию в 2027 году, однако, по мнению девелопера, этому помешали пандемия коронавируса, судебные тяжбы с мэрией и другие обстоятельства. Мэрия Уфы просила отказать в удовлетворении требований истца, заявляя об отсутствии своей вины в несвоевременной сдаче объекта.

Как следует из материалов дела, в 2009 году право на застройку участка площадью 125 га получило ООО «Агростройинвест» (принадлежало бенефициарам ГК «Третий трест» Владимиру и Алексею Борманам), специально созданное для строительства микрорайона Яркий. По соглашению с мэрией компания должна была в течение года подготовить проекты планировки и межевания территории, а до 2019 года ввести объекты, обозначенные в планировочной документации, в эксплуатацию.

Однако за год до планировавшегося окончания строительно-монтажных работ арбитражный суд Башкирии обязал мэрию Уфы продлить срок застройки до 2027 года. Решение было принято в связи с запоздалым заключением договора аренды земельных участков, задержками на этапе утверждения планировочной документации (обусловленными, в числе прочих, ремонтом трассы Уфа — Дема и строительством моста над железнодорожными путями) и несвоевременным подключением квартала к коммунальным сетям. В свою очередь договор аренды участка был продлен до 2033 года.

В 2023 году права на участок перешли к ООО «Стройпроект». Компания попросила администрацию изменить условия договора о комплексном развитии, поменяв в тексте название «Агростройинвест» на «Стройпроект», а также продлив срок строительно-монтажных работ до 2033 года. Однако Управление земельных и имущественных отношений Уфы отказалось от предложенных условий, в связи с чем новый застройщик обратился в суд.

ООО «Стройпроект» зарегистрировано в 2022 году, входит в группу компаний «Третий трест». Уставный капитал организации — 110,9 млн руб. В 2023 году убыток компании составил 136 тыс. руб. при выручке 29 млн руб.

В числе обстоятельств, помешавших застройщику выполнить работы своевременно, он назвал противоэпидемиологические меры, вызванные пандемией коронавируса. Суд согласился с этими доводами и пришел к выводу, что застройщики («Агростройинвест» и «Стройпроект») на протяжении двух лет объективно не могли исполнять свои обязанности по договору. Такой срок был рассчитан исходя из продолжительности действия указа главы Башкирии о повышенной готовности.

Кроме того, истец настаивал, что препятствием для застройщиков послужили судебные споры между «Агростройинвестом» и мэрией об изменении видов разрешенного использования участков, а также о подключении к централизованной системе водоснабжения, закончившиеся удовлетворением требований девелопера. Общая длительность споров составила почти три года.

Также истец доказывал, что своевременное освоение территории и жилищное строительство невозможны, так как к 2027 году «жители построенных многоквартирных домов не будут обеспечены необходимым количеством мест в дошкольных образовательных организациях». Несмотря на то, что ранее «Агростройинвест» предоставил администрации сметную документацию на возведение детского сада на 190 мест, мэрия так и не приступила к его строительству.

Ко всему прочему, утверждал истец, срок ввода ЖК в эксплуатацию должен совпадать со сроком аренды земельного участка.

Суд посчитал требования «Стройпроекта» подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Вопрос об оспаривании судебного акта будет решен в установленные законом сроки, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации. При этом в мэрии отметили, что договор аренды земельного участка уже расторгнут.

Адвокат Московской коллегии «Арбат» Александр Крылов считает, что суд верно согласился с доводами истца о том, что своевременное исполнение обязательств застройщиком зависит не только от его воли, но и от надлежащего исполнения муниципалитетом встречных обязанностей.

«Невозможность исполнения застройщиком его обязательств по производству строительно-монтажных работ и вводу объектов в эксплуатацию в сроки, предусмотренные договором, произошла из-за нарушения администрацией сроков совершения необходимых распорядительных действий»,— полагает он.

В пользу этого свидетельствует то, что предыдущее решение о продлении срока работ не было обжаловано, а значит, администрация согласилась с обоснованностью решения, отметил господин Крылов.

По мнению юриста, новый судебный акт в пользу «Стройпроекта» по своему основанию отличается только новой хронологией фактов и новыми доказательствами, представленными застройщиком, подтверждающими нарушения со стороны администрации, а также объективными обстоятельствами, связанными с пандемией коронавируса.

Объективных оснований для отмены решения Александр Крылов не видит.

Идэль Гумеров