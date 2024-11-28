Правительство запретило пробивать на кассе просроченную икру с октября 2025 года

Правительство опубликовало постановление, расширяющее перечень товаров, которые будет невозможно купить по истечении срока годности. Так, с октября 2025 года будет невозможна продажа красной и черной икры и безалкогольного пива, а с 1 мая 2026-го — растительного масла и его производных, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Запрет на продажу товаров будет действовать, если в системе «Честный знак» не будет данных о маркировке товара, при обнаружении истекшего срока годности или обнаружении запрета на его продажу надзорными органами. В этих случаях касса будет автоматически блокироваться. Также с 1 сентября 2025 года будет невозможно продать велосипеды и ветеринарные препараты. С 1 марта 2026-го запрет распространится на продажу кормов для животных, а с 1 апреля того же года — на консервы.

Систему «Честный знак» запустили в России в 2019 году для борьбы с нелегальной торговлей. Так, с 1 декабря 2023-го стала обязательной маркировка безалкогольных напитков. С 1 марта 2024 года необходима маркировка безалкогольных напитков в алюминиевых банках, а 1 июня ее распространили на соки, нектары, молоко, компоты и т. д.