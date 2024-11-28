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Коммерсантъ FM
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«Сбер» держит в залоге коммерческую недвижимость на 1,7 трлн рублей

В Сбербанке рассказали об объемах кредитования коммерческой недвижимости. Общий портфель кредитования в данном сегменте достиг 1,7 трлн руб., сообщили «Ъ» в банке. Половина этого объема недвижимости, находящей в залоге у банка, приходится на торговые объекты, для которых характерны кредиты с плавающей ставкой.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Директор направления рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов пояснил, что банки фондируются под плавающие ставки и предлагают этот же механизм заемщикам. Это позволяет снизить риски для финансовых организаций. По его словам, плавающие ставки стали распространенными в последние три-пять лет, их средний размер рассчитывается как ключевая ставка ЦБ плюс 2–3 процентных пункта.

Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев отметил, что более 80% займов на рынке недвижимости могут выдаваться под плавающие ставки. По его словам, для многих собственников условия этих кредитов могут быть непростыми, и комфортными являются ставки на уровне 10–12%. Для снижения нагрузки бизнес может просить банки зафиксировать размер взносов по кредитам, перейдя к модели частичного накопления невыплаченных процентов в теле долга, считает эксперт. Однако у такой схемы есть риски: сумма долга может превысить цену актива, что негативно сказывается на проектах.

В «Сбербанке» отметили, что поддержка нужна прежде всего тем проектам, где накопленный долг превышает 60-70% стоимости объекта.

Подробнее читайте в аналитическом материале «Ъ» «Рынок недостроенных долгов».

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