Старший вице-президент по ESG «Сбера» Татьяна Липская в интервью «Ъ-Review» рассказала об итогах Конференции ООН по климату COP29, важности принятых решений для российского бизнеса и необходимости развития новых технологий для адаптации к изменениям климата.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Липская, старший вице-президент по ESG «Сбера»

Фото: Предоставлено пресс-службой «Сбера» Татьяна Липская, старший вице-президент по ESG «Сбера»

Фото: Предоставлено пресс-службой «Сбера»

— В Баку завершилась Конференция ООН по климату COP29. Какие ваши впечатления от прошедших двух недель?

— Наверное, первое, что бросилось в глаза,— это широкое представительство участников в этом году: более 70 тыс. человек из 198 стран, а также 80 глав государств и правительств. Такое количество участников из самых разных стран мира еще раз подтверждает тезис о том, что у климата нет границ и геополитических ограничений. Изменения, которые происходят, касаются каждого из нас, поэтому важно оставаться в общем диалоге о будущем планеты.

Обсуждение изменений климата стало центральной темой на саммите ООН, где особое внимание уделено влиянию этих процессов на экономику различных стран мира. Ключевой вопрос повестки этого года — оценка экономических последствий климатических изменений, разработка мер профилактики и климатическое регулирование. У России на конференции была выверенная позиция. Представители российской делегации, в частности «Сбер», в рамках своих сессий, выступлений и переговорных процессов говорили о необходимости перехода к низкоэмиссионной энергетике без ущерба для экономик стран с низким уровнем доходов, создании единой системы оценки качества климатических проектов и налаживании кооперации научных сообществ для принятия эффективных решений по декарбонизации и адаптации. В итоге, на мой взгляд, определенным успехом является то, что наша позиция нашла отклик у международных коллег и была отражена в финальных решениях по итогам СОР29.

Если говорить о финансовой сфере, то важным достижением стало то, что по итогам конференции климатическое финансирование так и не было связано с ограничениями в отношении традиционного энергетического сектора. Кроме того, «Сбер» поддержал предложения Банка России в части распространения стимулирующего регулирования на зеленые и адаптационные проекты, представив доклад о собственных практиках ответственного финансирования. Для нас это актуально, потому что мы видим запрос со стороны российского бизнеса на такие кредиты. Так, наш портфель ответственного финансирования уже превышает 3,7 трлн руб., и в будущем мы ожидаем его дальнейшего роста.

— Какие события, на ваш взгляд, стали ключевыми на прошедшем СОР29?

— Главным достижением завершившейся конференции СОР29 считается принятие новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG), предполагающей увеличение ежегодных вложений до $300 млрд. Это втрое превосходит прежние показатели, и для достижения консенсуса участникам понадобились дополнительные двое суток напряженных дискуссий. К сожалению, реально необходимая сумма $1,3 трлн в год к 2035 году была включена в итоговую резолюцию СОР29 только в качестве призыва к увеличению дополнительного финансирования из государственных и частных источников. Это еще больше увеличивает разрыв между развитыми и развивающими странами. При этом даже условия выделения этих денег из принятого документа неясны: ранее развивающиеся страны требовали направлять финансы в большей части в форме грантов, а не кредитов.

Вторым значимым итогом стало согласование стандартов функционирования глобального углеродного рынка под патронатом ООН. Эти стандарты обеспечивают прозрачную систему торговли углеродными квотами и унифицированные правила ведения соответствующих реестров, что создает основу для полноценного запуска углеродных рынков. Конечно, еще предстоит разработать методологии и реестр, утвердить документы и верификаторов, но есть надежда, что уже в ближайшем будущем торговля между странами и механизм углеродного регулирования начнут функционировать в полной мере.

Наконец, важным шагом стало официальное признание необходимости адаптационных мер в условиях изменения климата наряду с сокращением эмиссий парниковых газов. Этот аспект был одним из ключевых для обсуждения на мероприятиях российской делегации.

— Помимо финансовых и регуляторных вопросов страны вели активные дискуссии о практических инструментах для решения задач климата и экологии? Может ли российский бизнес что-то предложить миру сегодня?

— Отличительной чертой прошедшего СОР29 является то, что страны уже не отрицают важности адаптации здесь и сейчас. По оценкам ООН, инвестиции в адаптацию в объеме $1,8 трлн до 2030 года могут принести более $7,1 трлн в виде чистой выгоды. Адаптироваться сегодня дешевле, чем устранять полученный ущерб. Именно поэтому представители цифрового технологического сообщества из 90 стран приняли Декларацию о зеленом цифровом плане действий. Документ предусматривает широкое использование цифровых технологий в борьбе с климатическим кризисом. Было подписано еще несколько важных документов, направленных на развитие проектов по митигации краткосрочных и долгосрочных климатических рисков.

Помочь в адаптации могут зеленые технологии и цифровые решения. Развитие зеленых технологий — одно из приоритетных направлений в работе крупнейшего российского бизнеса. Это сегодня не только конкурентное преимущество, но и эффективный инструмент адаптации к последствиям изменения климата. На своем примере мы видим, что цифровые решения для задач климата и экологии работают и дают экономический эффект. Так, экономия «Сбера» от использования ИИ-моделей для оценки климатических рисков составляет около 1 млрд руб. в год. «Сбер» уже давно использует ИИ для оценки собственных и клиентских климатических рисков, а в 2025 году планирует запустить собственную Лабораторию зеленых технологий.

На полях СОР29 мы с международными экспертами обсудили технологическое развитие и возможности взаимодействия для решения задач в области климата. В России много перспективных решений, которыми мы готовы делиться, а наши иностранные коллеги — принимать и адаптировать их под собственные локальные задачи. Например, мы договорились с международными партнерами из Азербайджана, Индии, Японии, Румынии о предоставлении им наших климатических моделей, умных городских решений, возможности верификации климатических проектов и обороте собственных углеродных единиц.

— По вашим прогнозам, что ждет нас на СОР30 в Бразилии?

— Хотя конференция в Баку принесла важные результаты, остаются нерешенные вопросы, требующие дальнейшего внимания. Например, не были определены конкретные меры, необходимые для выполнения принятых на COP28 обязательств относительно поэтапного отказа от использования ископаемых источников энергии и увеличения мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году.

Кроме того, значительное число государств выражает несогласие с введением торговых ограничений, я говорю про механизм трансграничного углеродного регулирования ЕС. Эта тема, безусловно, станет одной из центральных на переговорах в Бразилии. Также нельзя игнорировать сохраняющееся напряжение в отношениях между развитыми и развивающимися странами. Вероятно, на СОР30 вновь обострится обсуждение вопросов справедливого распределения климатических обязательств и финансовой поддержки развивающегося мира.

Тем не менее я рассчитываю, что СОР30 станет еще более содержательной площадкой для диалога и принятия важных решений, направленных на устойчивое будущее нашей планеты, несмотря на существующие противоречия.

Интервью взяла Мария Летова