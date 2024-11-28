Энергетики «Россети Урал» ведут системную работу с обращениями клиентов

Сегодня энергетики челябинского филиала «Россети Урал» обсудили реализацию технологического присоединения объекта малого бизнеса из города Коркино.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО «РОССЕТИ УРАЛ» Фото: предоставлено ПАО «РОССЕТИ УРАЛ»

Особое внимание специалистов ПАО «Россети Урал» – «Челябэнерго» к данному вопросу связано с длительностью процесса подключения объекта к сетям энергокомпании. Причина сложившейся ситуации – необходимость реконструкции сильно изношенных сетей, ранее принадлежавших ООО «АЭС Инвест», права на которые у «Россети Урал» отсутствовали.

В сентябре 2023 года через публичные торги «Россети Урал» приобрели электросетевой комплекс ООО «АЭС Инвест», который входил в состав группы «Межрегионсоюзэнерго». Впоследствии возможность инвестирования в модернизацию сетей была затруднена судебными спорами с бывшими владельцами ООО «АЭС Инвест». Однако 17 июля 2024 года арбитражный суд Уральского округа отклонил жалобы на предыдущие судебные решения, подтвердив законность проведенных торгов.

В настоящее время специалисты «Челябэнерго» взаимодействуют с заявителем, встреча прошла в дружественной обстановке, состоялся конструктивный диалог. Работы по подключению клиента планируется завершить в ближайшее время. Ситуация находится на постоянном контроле у руководства филиала, в компании работает специальная комиссия по технологическому присоединению.

Обратиться к энергетикам «Россети Урал» можно, используя следующие каналы связи: по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). В социальных сетях – по мессенджеру Telegram. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании «Россети Урал». Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.

ПАО «Россети Урал»