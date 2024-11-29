«Роль ипотеки за последние десять лет сильно изменилась»

По итогам 2024 года объем ипотечного рынка может составить 5 трлн руб., предполагают в «Авито». При этом россияне за последние годы привыкли к финансированию покупки жилья с помощью ипотеки и перестали бояться этого инструмента. Например, еще десять лет назад общая сумма выданной ипотеки не превышала 2 трлн руб. И если в 2021 году на первичное жилье направлялось 25% кредитов, то в 2024 показатель достиг 40%.

Под изменения рынка, вызванные отменой массовой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки, вынуждены подстраиваться и девелоперы, и покупатели. В то время как застройщики развивают альтернативные способы покупки жилья, включая рассрочку и субсидированные ставки, покупатели сталкиваются со множеством вопросов: оправданно ли брать сейчас ипотеку или лучше дождаться снижения ставок, есть ли смысл гасить кредит досрочно или выгоднее держать средства на депозите?

В интервью* «Ъ-Review» руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов рассказал о возможных сценариях развития ипотечного рынка, изменениях в предпочтениях покупателей, а также о том, какие стратегии подходят для тех, кто решается приобрести жилье с помощью ипотечного кредита.

*Интервью записано до повышения ключевой ставки 25 октября 2024 года.