В Перми загорелся пассажирский автобус

В Перми потерял управление и загорелся пассажирский автобус. ЧП произошло в 16:30 в районе Западного обхода Перми у железнодорожных путей, сообщает Telegram-канал «112».

Автобус маршрута №15 врезался в одну из опор контактной сети железной дороги, после чего загорелся. Водитель и двадцать пассажиров самостоятельно покинули автобус. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. По одной из версий, причиной произошедшего могло стать нарушение правил дорожного движения одним из автомобилей.

Дмитрий Астахов, Пермь