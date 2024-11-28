Мэр Норильска: исключение свинины из школьного меню не связано с религией

Отсутствие свинины в школьных столовых Норильска не имеет отношения к каким-либо религиозным нормам. Об этом заявил мэр Дмитрий Карасев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В том, что блюд с использованием свинины нет в школьном меню, нет никакого религиозного подтекста, предпочтение отдается в пользу диетических видов мяса (говядина, курица)»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее местное издание «Северный город» сообщило о том, что на дегустации меню в одной из школ Норильска представитель компании-организатора питания «ПроСервис Таймыр» назвал одной из причин отсутствия свинины стремление «уважать религиозные особенности питания многих детей нашего многонационального города». В ряде пабликов соцсетей информацию об отсутствии свинины в школьном питании восприняли как уступку религиозным традициям.

27 ноября «ПроСервис Таймыр» распространил сообщение об увольнении этого сотрудника. «Публикация о религиозной составляющей от имени нашего паблика являлась частным мнением специалиста и была размещена без согласования и ведома ООО "ПроСервис Таймыр"»,— пояснили в компании.

Валерий Лавский, Новосибирск