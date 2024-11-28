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«Главное здесь — фантастические пейзажи»

Петр Воронков — о горнолыжных курортах Алтая

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие места стоит посетить в республике.

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Алтай сегодня. Опережая занудный сезонный вопрос о том, а что там зимой делать, скажу, что, если даже просто перечислять занятия и развлечения, не хватит и десяти программ. Поэтому вкратце.

Озеро Светлое в 40 км от Белокурихи — это единственное в России место, куда прилетают на зимовку лебеди-кликуны. По размерам водоем небольшой — 1 км на 200 м. Вода здесь зимой не замерзает. Причина тому — множество ключей, бьющих на дне. Такие озера есть еще, но грациозные птицы выбрали именно это, и орнитологи до сих пор не знают почему. В сильный мороз над озером пар. И в этой дымке, как в зачарованном мире, на фоне снега и льда по глади воды скользят большие белоснежные птицы… На Светлом еще в первой половине прошлого века обустроен заказник: за птицами удобно наблюдать, их можно даже покормить.

Теперь Телецкое озеро. Рядом с поселком Артыбаш восемь лет назад открылся горнолыжный комплекс «Телецкий». Он растет, развивается — освоено уже 17 км трасс, есть прокат снаряжения, инструкторы, подъемники — два кресельных, бугельный и беби-лифт. На самом озере катаются на коньках, рыбачат и с ветерком гоняют на санях, запряженных трудягами хаски. Но главное здесь — фантастические пейзажи. А воздух такой чистый, что кружится голова…

Дальше достаточно уже известный горнолыжный курорт «Манжерок», расположенный примерно в часе езды от Горно-Алтайска. Сезон катания открывается в декабре и длится до марта. Помимо трасс разной сложности есть специальные спуски для сноубордистов и тюбингистов, парк с аттракционами для самых маленьких, прокат снегоходов, банный комплекс, отели, кафе и ресторан для посиделок большой компанией.

Местные деликатесы тоже известны: строганина, оленина, вкуснейшие ягодные соусы, свежая рыба на углях. Чай — это отдельная поэма, как и мед, как и травы целебные. Считается, что неделя отдыха здесь — год потом без врачей. И это только сотая часть на тему зимних каникул. Вернемся еще на Алтай.

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