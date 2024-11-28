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Коммерсантъ FM
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Пожар в подмосковном Подольске локализован на площади 4,2 тыс. кв. м

В Подольске Московской области горит здание, в котором производят и хранят лакокрасочные изделия и мебель. Пожар локализован на площади 4,2 тыс. кв. м, сообщило МЧС России в Telegram.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Здание горит в Климовске (микрорайон Подольска). Изначально площадь пожара оценивалась в 1 тыс. кв. м. Частично обрушена кровля. На месте работают 120 специалистов, используется 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд. О пострадавших не сообщалось.

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