Пожар в подмосковном Подольске локализован на площади 4,2 тыс. кв. м

В Подольске Московской области горит здание, в котором производят и хранят лакокрасочные изделия и мебель. Пожар локализован на площади 4,2 тыс. кв. м, сообщило МЧС России в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Здание горит в Климовске (микрорайон Подольска). Изначально площадь пожара оценивалась в 1 тыс. кв. м. Частично обрушена кровля. На месте работают 120 специалистов, используется 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд. О пострадавших не сообщалось.