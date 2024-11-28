В Тюменской области 4 декабря проверят работу системы оповещения
В следующую среду, 4 декабря, в Тюменской области проверят работоспособность системы оповещения. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
В Тюменской области 4 декабря проверят работоспособность системы оповещения
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Уточняется, что с 10:40 до 10:43 проведут техническую проверку работы региональной системы оповещения населения Тюменской области. В это время прозвучит сигнал «Внимание! Всем!».
В информационном центре регионального правительства призвали граждан сохранять спокойствие.