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В Тюменской области 4 декабря проверят работу системы оповещения

В следующую среду, 4 декабря, в Тюменской области проверят работоспособность системы оповещения. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

В Тюменской области 4 декабря проверят работоспособность системы оповещения

В Тюменской области 4 декабря проверят работоспособность системы оповещения

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Тюменской области 4 декабря проверят работоспособность системы оповещения

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Уточняется, что с 10:40 до 10:43 проведут техническую проверку работы региональной системы оповещения населения Тюменской области. В это время прозвучит сигнал «Внимание! Всем!».

В информационном центре регионального правительства призвали граждан сохранять спокойствие.

Анастасия Таначева

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