Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в Национальном рейтинге мэров за октябрь-ноябрь 2024 года. Исследование проводилось среди глав 88 городов России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

Фото: tatarstan.ru Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

Фото: tatarstan.ru

Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье — глава Тюмени Максим Афанасьев.

Эксперты отметили вклад господина Метшина в подготовку Казани к саммиту БРИКС, улучшение транспортной доступности города и решение проблем прошлой зимы, когда город столкнулся с последствиями сильных снегопадов. В этом году мэрия заранее усилила контроль за работой коммунальных служб. Также подчеркнута важность инициативы по превращению Татарстана в крупный логистический центр для товаров из Китая и Казахстана.

По итогам августа-сентября мэр Казани Ильсур Метшин занимал вторую позицию в рейтинге. На первом месте тогда оказался мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Казань признали лучшим городом России по качеству городского хозяйства.

Анар Зейналов