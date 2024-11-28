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Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в Национальном рейтинге мэров за октябрь-ноябрь 2024 года. Исследование проводилось среди глав 88 городов России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

Фото: tatarstan.ru

Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

Фото: tatarstan.ru

Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье — глава Тюмени Максим Афанасьев.

Эксперты отметили вклад господина Метшина в подготовку Казани к саммиту БРИКС, улучшение транспортной доступности города и решение проблем прошлой зимы, когда город столкнулся с последствиями сильных снегопадов. В этом году мэрия заранее усилила контроль за работой коммунальных служб. Также подчеркнута важность инициативы по превращению Татарстана в крупный логистический центр для товаров из Китая и Казахстана.

По итогам августа-сентября мэр Казани Ильсур Метшин занимал вторую позицию в рейтинге. На первом месте тогда оказался мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Казань признали лучшим городом России по качеству городского хозяйства.

Анар Зейналов

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