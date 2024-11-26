Казань признали лучшим городом России по качеству городского хозяйства

В Москве были подведены итоги премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни. Казань была признана лучшим городом России по оценке качества городского хозяйства. Награду мэр города Ильсур Метшин получил на международном форуме Финансового университета при правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Церемония награждения прошла в рамках пленарной сессии IX Международного форума «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку». В рамках премии оценивались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, а также работа ЖКХ и городских властей. Победителей определяли на основе социологического мониторинга и статистики.

В других номинациях награды получили: Москва — за лучший город по качеству жизни, Нижний Новгород — за доступность образования, Калуга — за доступность жилья, Владикавказ — за безопасность, Сочи — за качество экологической среды. Симферополь стал победителем в номинации «За преданность жителей родному городу».

Финансовый университет оценивает качество жизни в российских городах с населением более 250 тыс. человек с 2014 года. За это время премия завоевала широкое признание в экспертных кругах. Казань в разные годы становилась победителем в различных номинациях: в 2023 году она была признана лидером инновационного развития, а в 2019 году — лидером по качеству жизни.

Анар Зейналов