Заключить соглашение о строительстве нового моста в Уфе планируется в 2025 году

Власти Башкирии надеются в 2025 году заключить концессионное соглашение на строительство моста через Белую в створе Интернациональной улицы в Уфе, рассказала исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова во время заседания Курултая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам госпожи Минаковой, сейчас «формируется и обсчитывается» финансовая модель концессионного проекта. «К середине декабря мы выйдем на стадию анализа этой финансовой модели»,— пообещала она. По ее словам, поддержку проекту оказывают Федеральное дорожное агентство и президент России.

Исполняющий обязанности первого вице-премьера — министра экономического развития Башкирии Рустам Муратов, дополняя слова Любови Минаковой, заявил, что «не стоит говорить о самостоятельной реализации проекта», так как, по его мнению, без федерального гранта ни один партнер не заключит концессионное соглашение с правительством республики. «Это просто нереально, нерентабельно, поэтому мы надеемся на поддержку федерального центра»,— отметил господин Муратов. По его словам, предварительная стоимость моста оценивается в 50 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», глава Башкирии Радий Хабиров попросил группу ВТБ и дочернюю структуру госкорпорации «Ростех» — ООО «Инфратех концессии» — принять участие в концессионных проектах по строительству мостов через Белую в микрорайонах Нижегородка и Черниковка. В «Инфратех концессии» общую стоимость работ оценивают в 130 млрд руб.

Идэль Гумеров