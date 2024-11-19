Глава наводит мосты

Группа ВТБ и дочерняя структура госкорпорации «Ростех» АО «Управляющая компания „Инфратех Концессии“» могут стать концессионерами строительства мостов через Белую в Уфе. Сотрудничество властей Башкирии с потенциальными партнерами обсуждалось в Москве на полях Транспортной недели. Как сообщила пресс-служба главы республики, «Ростеху» предложено построить мост в створе Революционной улицы, а ВТБ — в створе Интернациональной. В ВТБ сообщили «Ъ-Уфа», что обсуждают с правительством Башкирии детали проекта, а в пресс-службе «Инфратех Концессии» заявили, что настроены возвести оба моста стоимостью около 130 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Уфе могут появиться два новых моста при софинансировании ВТБ и «Ростеха»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ В Уфе могут появиться два новых моста при софинансировании ВТБ и «Ростеха»

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с управляющим директором АО «Управляющая компания „Инфратех Концессии“» (входит в «Ростех») Андреем Шишкиным и руководителем группы ВТБ Андреем Костиным возможное сотрудничество в области транспортной инфраструктуры. Власти Башкирии хотят привлечь госкомпании в качестве концессионеров для строительства двух мостов через реку Белую в Уфе.

Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, Радий Хабиров встретился с господами Костиным и Шишкиным на полях Транспортной недели в Москве. Андрей Костин, говорится в пресс-релизе, «выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Башкортостаном».

Главе ВТБ руководитель региона предложил принять участие в строительстве автомобильного моста в створе Интернациональной улицы в Уфе, а управляющему директору «Инфратех Концессии» — в створе Революционной улицы.

Региональные власти ранее предпринимали попытки построить мост на Интернациональной. В январе 2020 года Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений заключило с АО «Уралмостострой» контракт на 8,7 млрд руб. На возведение объекта отводилось почти шесть лет. Однако в день подписания контракт был расторгнут. Тогдашний глава минтранса Башкирии Алан Марзаев объяснил отказ от строительства тем, что регион «собственными силами не вытянет» проект.

В конце прошлого года Радий Хабиров во время встречи с журналистами назвал проект «одним из главных» своих приоритетов. По его словам, власти уже тогда занимались поиском концессионеров для строительства четырехполосного сооружения. До него Артем Ковшов, нынешний исполняющий обязанности главы минстроя Башкирии, а тогда — заместитель министра, заявлял о том, что проработка вопроса строительства моста на Интернациональной идет «в активной фазе».

В конце того же 2023 года была объявлена стоимость проекта — 49,4 млрд руб., 29,7 млрд руб. из которых региональный минтранс планировал привлечь из федеральных источников.

Ранее Банк ВТБ профинансировал часть работ по строительству Восточного выезда из Уфы, вложив в проект 9,1 млрд руб. Финансирование было предоставлено по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Общая стоимость объекта превысила 40 млрд руб.

Строительство моста на Революционной ранее не афишировалось, но в генплан Уфы до 2042 года включен мост, который начинается около нынешней Деревенской переправы и соединяет Нижегородку с микрорайоном Затон.

В 2020 году мэрия Уфы сообщала о проектировании трех мостов на выездах из Нижегородки — в сторону Демы, Миловки и Затона. Реализация проектов, предполагали в городской администрации, «уменьшит транспортный поток и минимизирует пробки на южном въезде в город». Также открытие новых путей сообщения должно снять нагрузку с Бельского моста и Демского шоссе и открыть альтернативные выезды на трассы М-5 и М-7.

«Группа ВТБ и правительство Башкортостана договорились проработать вопрос реализации проекта о финансировании строительства и эксплуатации моста через реку Белую,— прокомментировали в ВТБ.— Детали станут известны позднее, после согласования сторонами параметров проекта».

Между тем в пресс-службе «Инфратех Концессии» сообщили, что компания рассматривает возможность строительства обоих мостов в Уфе: и в створе Революционной, и в створе Интернациональной улицы. «По обоим проектам внесены ЧКИ (частная концессионная инициатива) и поданы заявки в Росавтодор на выделение капитального гранта на строительство автомобильных дорог с использованием механизмов ГЧП»,— сообщили в компании.

Общую прогнозную стоимость моста на Революционной улице в «Инфратех Концессии» оценивают примерно в 74 млрд руб., а срок ввода в эксплуатацию — 2029 год.

Мост в створе Интернациональной улицы оценивается компанией дешевле — около 55 млрд руб.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев полагает, что расчеты с концессионерами, «скорее всего, будут осуществляться по механизму минимального гарантированного дохода, что означает, что Башкирия будет компенсировать концессионеру разницу между фактической выручкой от эксплуатации объекта и заранее определенным уровнем доходности».

«Если мосты будут платными, часть затрат будет компенсироваться за счет самих проезжающих по ним автомобилей. Также не исключено и получение федерального софинансирования в рамках нацпроектов. Как правило, на реализацию уходит до пяти лет — от момента заключения концессии до ввода в эксплуатацию»,— сказал эксперт.

Идэль Гумеров