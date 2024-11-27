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В Израиле умер Шалом Нагар, казнивший «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана

Газета The Jerusalem Post сообщила о смерти Шалома Нагара, бывшего тюремного надзирателя, который в 1962 году казнил Адольфа Эйхмана, оберштурмбаннфюрера СС, известного как «архитектор Холокоста». Как пишет газета, господин Нагар умер сегодня, 27 ноября, ему было 86 лет.

Адольф Эйхман

Адольф Эйхман

Фото: Reuters

Адольф Эйхман

Фото: Reuters

Шалом Нагар родился в Йемене. В 1949 году он вместе с братом репатриировался в недавно созданное государство Израиль. Служил десантником в израильской армии, после чего стал надзирателем в тюрьме города Рамла. Офицер тюремной службы выбрал Шалома Нагара на роль исполнителя смертного приговора Эйхману.

Адольф Эйхман после Второй мировой войны сумел под чужим именем попасть в плен к американцам, скрыв свою принадлежность к СС. Сбежав из лагеря для военнопленных, он мигрировал в Аргентину. Поселился в Буэнос-Айресе под вымышленным именем Рикардо Клемент. В конце 1950-х израильской разведке «Моссад» и охотникам на нацистов удалось опознать его. В мае 1960 года в результате операции «Моссада» Эйхмана похитили и вывезли из Аргентины в Израиль, где в апреле 1961-го он предстал перед судом. Его приговорили к смертной казни.

Шалом Нагар повесил Эйхмана в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года в тюрьме Рамлы. Ему же поручили и сжечь тело повешенного. Смертная казнь была отменена в Израиле в 1954 году. Однако закон позволял смертные приговоры в исключительных случаях, таких как преступления военного времени и участие в геноциде. Казнь Эйхмана стала второй и последней казнью в истории Израиля. Шалом Нагар работал в тюремной системе Израиля до 1986 года, после выхода на пенсию он углубился в религию.

Фотогалерея

Как проходил процесс над Эйхманом

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Адольф Эйхман (на фото в 4-м классе гимназии) родился в 1906 году. За маленький рост и темные волосы в Обществе христианской молодежи, где состоял Эйхман, его дразнили «маленьким евреем», что раздражало мальчика. Из-за непростого характера и плохой успеваемости отец забрал его на работу на собственную шахту, где Эйхман проработал около трех месяцев, затем начал изучать электротехнику. В 1932 году он вступил в СС и переехал из Австрии, где запретили деятельность партии, в Германию. Вскоре он поступил на работу в Службу безопасности рейсхфюрера СС Гиммлера, где занимался разбором канцелярии. Во второй половине 1935 года унтерштурмфюрер СС барон Леопольд Иц Эдлер фон Мильденштайн предложил Эйхману перейти в только что организованный им отдел «евреи» в Главном управлении СД. Мильденштайн поручил Адольфу составить справку по книге «Еврейское государство» Теодора Герцля, которая затем использовалась как служебный циркуляр для внутреннего пользования в СС

Адольф Эйхман (на фото в 4-м классе гимназии) родился в 1906 году. За маленький рост и темные волосы в Обществе христианской молодежи, где состоял Эйхман, его дразнили «маленьким евреем», что раздражало мальчика. Из-за непростого характера и плохой успеваемости отец забрал его на работу на собственную шахту, где Эйхман проработал около трех месяцев, затем начал изучать электротехнику. В 1932 году он вступил в СС и переехал из Австрии, где запретили деятельность партии, в Германию. Вскоре он поступил на работу в Службу безопасности рейсхфюрера СС Гиммлера, где занимался разбором канцелярии. Во второй половине 1935 года унтерштурмфюрер СС барон Леопольд Иц Эдлер фон Мильденштайн предложил Эйхману перейти в только что организованный им отдел «евреи» в Главном управлении СД. Мильденштайн поручил Адольфу составить справку по книге «Еврейское государство» Теодора Герцля, которая затем использовалась как служебный циркуляр для внутреннего пользования в СС

Фото: AMM

В начале 1942-го высшие функционеры гитлеровского Рейха и СС, собравшись на вилле Марлир в Берлине на берегу озера Ванзее, наметили план «окончательного решения еврейского вопроса» — полного уничтожения евреев Европы. С этого момента геноцид евреев был определен как важнейшая государственная задача нацистской Германии и поставлен на промышленную основу. Отделу, где работал Эйхман, предстояло заняться принудительной эмиграцией евреев из Германии

В начале 1942-го высшие функционеры гитлеровского Рейха и СС, собравшись на вилле Марлир в Берлине на берегу озера Ванзее, наметили план «окончательного решения еврейского вопроса» — полного уничтожения евреев Европы. С этого момента геноцид евреев был определен как важнейшая государственная задача нацистской Германии и поставлен на промышленную основу. Отделу, где работал Эйхман, предстояло заняться принудительной эмиграцией евреев из Германии

Фото: United States Holocaust Memorial Museum

После поражения Германии в войне, Эйхману удалось по «крысиной тропе» сбежать в Аргентину. Его удалось найти только в 1958 году силами израильской разведки и израильского журналиста Тувьи Фридмана (на фото). Он занимался поисками Эйхмана с 1948 года. В 1958 году немецкий еврей Лотар Герман, живущий в Аргентине отправил Фридману письмо, в котором рассказал, что его дочь познакомилась с молодым человеком, по имени Николас Эйхман, который хвастался заслугами своего отца перед Третьим рейхом. Эйхман был схвачен 11 мая 1960 года на одной из улиц Буэнос-Айреса и доставлен в Израиль

После поражения Германии в войне, Эйхману удалось по «крысиной тропе» сбежать в Аргентину. Его удалось найти только в 1958 году силами израильской разведки и израильского журналиста Тувьи Фридмана (на фото). Он занимался поисками Эйхмана с 1948 года. В 1958 году немецкий еврей Лотар Герман, живущий в Аргентине отправил Фридману письмо, в котором рассказал, что его дочь познакомилась с молодым человеком, по имени Николас Эйхман, который хвастался заслугами своего отца перед Третьим рейхом. Эйхман был схвачен 11 мая 1960 года на одной из улиц Буэнос-Айреса и доставлен в Израиль

Фото: AP

Судебный процесс над Эйхманом начался в мае 1960 года. Обвинительное заключение включало в себя 15 пунктов, среди которых преступления против еврейского народа, преступления против человечества, принадлежность к преступным организациям (СС и СД, гестапо)

Судебный процесс над Эйхманом начался в мае 1960 года. Обвинительное заключение включало в себя 15 пунктов, среди которых преступления против еврейского народа, преступления против человечества, принадлежность к преступным организациям (СС и СД, гестапо)

Фото: AP

Несмотря на то, что Эйхмана называли «архитектором Холокоста», подразумевая, что именно он стоял у истоков системы концлагерей и истребления еврейского народа, его также признали виновным в высылке миллионов поляков, цыган, отправке 100 детей из чешской деревни Лидице в гетто Лодзи и уничтожение их в отместку за убийство чешскими подпольщиками координатора деятельности по борьбе с внутренними врагами Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха

Несмотря на то, что Эйхмана называли «архитектором Холокоста», подразумевая, что именно он стоял у истоков системы концлагерей и истребления еврейского народа, его также признали виновным в высылке миллионов поляков, цыган, отправке 100 детей из чешской деревни Лидице в гетто Лодзи и уничтожение их в отместку за убийство чешскими подпольщиками координатора деятельности по борьбе с внутренними врагами Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха

Фото: AP

К процессу было приковано пристальное внимание не только прессы, но и простых людей, многие из которых потеряли в концлагерях родных или сами были там. Пока шел судебный процесс по делу Эйхмана, около здания суда выстраивались очереди желающих лично следить за ходом следствия

К процессу было приковано пристальное внимание не только прессы, но и простых людей, многие из которых потеряли в концлагерях родных или сами были там. Пока шел судебный процесс по делу Эйхмана, около здания суда выстраивались очереди желающих лично следить за ходом следствия

Фото: AP

Огромное внимание процессу уделяла пресса. Так, в качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде в Иерусалиме присутствовала Ханна Арендт. По итогам процесса она написала книгу «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме», где Эйхман предстал не основным идеологом холокоста, но недалеким, исполнительным и зацикленным на своей карьере винтиком тоталитарной машины

Огромное внимание процессу уделяла пресса. Так, в качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде в Иерусалиме присутствовала Ханна Арендт. По итогам процесса она написала книгу «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме», где Эйхман предстал не основным идеологом холокоста, но недалеким, исполнительным и зацикленным на своей карьере винтиком тоталитарной машины

Фото: AP

15 декабря 1961 года Эйхман был признан виновным в преступлениях против еврейского народа, против человечности и признан военным преступником. Он был приговорен к смертной казни

15 декабря 1961 года Эйхман был признан виновным в преступлениях против еврейского народа, против человечности и признан военным преступником. Он был приговорен к смертной казни

Фото: AP

Из дневников Эйхмана: «Не в моих силах было остановить эту машину — так же, как не в моих силах было ее завести. Слишком много было тех, кто распоряжался уничтожением евреев... Что мог сделать человек в чине обер-лейтенанта? Ничего!» &lt;br>На фото сын Адольфа Эйхмана Херст Эйхман

Из дневников Эйхмана: «Не в моих силах было остановить эту машину — так же, как не в моих силах было ее завести. Слишком много было тех, кто распоряжался уничтожением евреев... Что мог сделать человек в чине обер-лейтенанта? Ничего!»
На фото сын Адольфа Эйхмана Херст Эйхман

Фото: AP

Сотрудник Эйхмана Вислицени: «На основании своего личного опыта я еще раз утверждаю, что, хотя Эйхман действовал по приказу Гитлера и Гиммлера, его личное участие в деле истребления европейских евреев было решающим, и его следует считать в полной мере ответственным за это, так как это дало возможность обойти приказ Гитлера». &lt;br>На фото Адольф Эйхман развешивает вещи в камере

Сотрудник Эйхмана Вислицени: «На основании своего личного опыта я еще раз утверждаю, что, хотя Эйхман действовал по приказу Гитлера и Гиммлера, его личное участие в деле истребления европейских евреев было решающим, и его следует считать в полной мере ответственным за это, так как это дало возможность обойти приказ Гитлера».
На фото Адольф Эйхман развешивает вещи в камере

Фото: AP

Последние слова, произнесенные Эйхманом перед казнью, были следующими: «Да здравствует Германия! Да здравствует Аргентина! Да здравствует Австрия! С этими тремя странами связана вся моя жизнь, и я никогда не забуду их. Я приветствую свою жену, семью и друзей. Я был обязан выполнять правила войны и служил своему знамени. Я готов»

Последние слова, произнесенные Эйхманом перед казнью, были следующими: «Да здравствует Германия! Да здравствует Аргентина! Да здравствует Австрия! С этими тремя странами связана вся моя жизнь, и я никогда не забуду их. Я приветствую свою жену, семью и друзей. Я был обязан выполнять правила войны и служил своему знамени. Я готов»

Фото: AP

В ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года Эйхман был повешен. Его тело было сожжено, а прах развеян над Средиземным морем за пределами территориальных вод Израиля

В ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года Эйхман был повешен. Его тело было сожжено, а прах развеян над Средиземным морем за пределами территориальных вод Израиля

Фото: flickr.com/government_press_office

Находясь в заключении, Эйхман вел дневники. По решению суда они были засекречены. В 1999 году сын Эйхмана подал прошение в Верховный суд Израиля о разрешении публикации дневников. 29 февраля 2000 года по распоряжению правительства Израиля дневники Эйхмана были опубликованы

Находясь в заключении, Эйхман вел дневники. По решению суда они были засекречены. В 1999 году сын Эйхмана подал прошение в Верховный суд Израиля о разрешении публикации дневников. 29 февраля 2000 года по распоряжению правительства Израиля дневники Эйхмана были опубликованы

Фото: AP

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Адольф Эйхман (на фото в 4-м классе гимназии) родился в 1906 году. За маленький рост и темные волосы в Обществе христианской молодежи, где состоял Эйхман, его дразнили «маленьким евреем», что раздражало мальчика. Из-за непростого характера и плохой успеваемости отец забрал его на работу на собственную шахту, где Эйхман проработал около трех месяцев, затем начал изучать электротехнику. В 1932 году он вступил в СС и переехал из Австрии, где запретили деятельность партии, в Германию. Вскоре он поступил на работу в Службу безопасности рейсхфюрера СС Гиммлера, где занимался разбором канцелярии. Во второй половине 1935 года унтерштурмфюрер СС барон Леопольд Иц Эдлер фон Мильденштайн предложил Эйхману перейти в только что организованный им отдел «евреи» в Главном управлении СД. Мильденштайн поручил Адольфу составить справку по книге «Еврейское государство» Теодора Герцля, которая затем использовалась как служебный циркуляр для внутреннего пользования в СС

Фото: AMM

В начале 1942-го высшие функционеры гитлеровского Рейха и СС, собравшись на вилле Марлир в Берлине на берегу озера Ванзее, наметили план «окончательного решения еврейского вопроса» — полного уничтожения евреев Европы. С этого момента геноцид евреев был определен как важнейшая государственная задача нацистской Германии и поставлен на промышленную основу. Отделу, где работал Эйхман, предстояло заняться принудительной эмиграцией евреев из Германии

Фото: United States Holocaust Memorial Museum

После поражения Германии в войне, Эйхману удалось по «крысиной тропе» сбежать в Аргентину. Его удалось найти только в 1958 году силами израильской разведки и израильского журналиста Тувьи Фридмана (на фото). Он занимался поисками Эйхмана с 1948 года. В 1958 году немецкий еврей Лотар Герман, живущий в Аргентине отправил Фридману письмо, в котором рассказал, что его дочь познакомилась с молодым человеком, по имени Николас Эйхман, который хвастался заслугами своего отца перед Третьим рейхом. Эйхман был схвачен 11 мая 1960 года на одной из улиц Буэнос-Айреса и доставлен в Израиль

Фото: AP

Судебный процесс над Эйхманом начался в мае 1960 года. Обвинительное заключение включало в себя 15 пунктов, среди которых преступления против еврейского народа, преступления против человечества, принадлежность к преступным организациям (СС и СД, гестапо)

Фото: AP

Несмотря на то, что Эйхмана называли «архитектором Холокоста», подразумевая, что именно он стоял у истоков системы концлагерей и истребления еврейского народа, его также признали виновным в высылке миллионов поляков, цыган, отправке 100 детей из чешской деревни Лидице в гетто Лодзи и уничтожение их в отместку за убийство чешскими подпольщиками координатора деятельности по борьбе с внутренними врагами Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха

Фото: AP

К процессу было приковано пристальное внимание не только прессы, но и простых людей, многие из которых потеряли в концлагерях родных или сами были там. Пока шел судебный процесс по делу Эйхмана, около здания суда выстраивались очереди желающих лично следить за ходом следствия

Фото: AP

Огромное внимание процессу уделяла пресса. Так, в качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде в Иерусалиме присутствовала Ханна Арендт. По итогам процесса она написала книгу «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме», где Эйхман предстал не основным идеологом холокоста, но недалеким, исполнительным и зацикленным на своей карьере винтиком тоталитарной машины

Фото: AP

15 декабря 1961 года Эйхман был признан виновным в преступлениях против еврейского народа, против человечности и признан военным преступником. Он был приговорен к смертной казни

Фото: AP

Из дневников Эйхмана: «Не в моих силах было остановить эту машину — так же, как не в моих силах было ее завести. Слишком много было тех, кто распоряжался уничтожением евреев... Что мог сделать человек в чине обер-лейтенанта? Ничего!»
На фото сын Адольфа Эйхмана Херст Эйхман

Фото: AP

Сотрудник Эйхмана Вислицени: «На основании своего личного опыта я еще раз утверждаю, что, хотя Эйхман действовал по приказу Гитлера и Гиммлера, его личное участие в деле истребления европейских евреев было решающим, и его следует считать в полной мере ответственным за это, так как это дало возможность обойти приказ Гитлера».
На фото Адольф Эйхман развешивает вещи в камере

Фото: AP

Последние слова, произнесенные Эйхманом перед казнью, были следующими: «Да здравствует Германия! Да здравствует Аргентина! Да здравствует Австрия! С этими тремя странами связана вся моя жизнь, и я никогда не забуду их. Я приветствую свою жену, семью и друзей. Я был обязан выполнять правила войны и служил своему знамени. Я готов»

Фото: AP

В ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года Эйхман был повешен. Его тело было сожжено, а прах развеян над Средиземным морем за пределами территориальных вод Израиля

Фото: flickr.com/government_press_office

Находясь в заключении, Эйхман вел дневники. По решению суда они были засекречены. В 1999 году сын Эйхмана подал прошение в Верховный суд Израиля о разрешении публикации дневников. 29 февраля 2000 года по распоряжению правительства Израиля дневники Эйхмана были опубликованы

Фото: AP

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