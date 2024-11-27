В Израиле умер Шалом Нагар, казнивший «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана

Газета The Jerusalem Post сообщила о смерти Шалома Нагара, бывшего тюремного надзирателя, который в 1962 году казнил Адольфа Эйхмана, оберштурмбаннфюрера СС, известного как «архитектор Холокоста». Как пишет газета, господин Нагар умер сегодня, 27 ноября, ему было 86 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адольф Эйхман

Фото: Reuters Адольф Эйхман

Фото: Reuters

Шалом Нагар родился в Йемене. В 1949 году он вместе с братом репатриировался в недавно созданное государство Израиль. Служил десантником в израильской армии, после чего стал надзирателем в тюрьме города Рамла. Офицер тюремной службы выбрал Шалома Нагара на роль исполнителя смертного приговора Эйхману.

Адольф Эйхман после Второй мировой войны сумел под чужим именем попасть в плен к американцам, скрыв свою принадлежность к СС. Сбежав из лагеря для военнопленных, он мигрировал в Аргентину. Поселился в Буэнос-Айресе под вымышленным именем Рикардо Клемент. В конце 1950-х израильской разведке «Моссад» и охотникам на нацистов удалось опознать его. В мае 1960 года в результате операции «Моссада» Эйхмана похитили и вывезли из Аргентины в Израиль, где в апреле 1961-го он предстал перед судом. Его приговорили к смертной казни.

Шалом Нагар повесил Эйхмана в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года в тюрьме Рамлы. Ему же поручили и сжечь тело повешенного. Смертная казнь была отменена в Израиле в 1954 году. Однако закон позволял смертные приговоры в исключительных случаях, таких как преступления военного времени и участие в геноциде. Казнь Эйхмана стала второй и последней казнью в истории Израиля. Шалом Нагар работал в тюремной системе Израиля до 1986 года, после выхода на пенсию он углубился в религию.