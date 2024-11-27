Прокурорский сбор

По иску Генпрокуратуры были конфискованы усадьба в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley, а также другие активы, принадлежащие экс-чиновнику Игорю Храновскому и членам его семьи. Суд установил, что имущество господина Храновского, руководившего департаментом социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития, а до этого служившего в правительстве Ингушетии, имеет коррупционное происхождение. Помимо потери активов фигуранту, находящемуся сейчас под следствием, грозит десятилетний срок.

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Фото: Минэкономразвития России Игорь Храновский

Фото: Минэкономразвития России

Для того чтобы рассмотреть иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, Кунцевскому райсуду потребовалось провести три заседания по существу дела и собеседование сторон.

Еще до разбирательства было удовлетворено ходатайства надзора об аресте спорного имущества, в том числе дома и участка в ДПК «Тайм-1» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово. Причем на недвижимость и автомобили были наложены ограничительные меры не только в виде смены их собственников — хозяевам запретили регистрировать граждан России и иностранцев в своих апартаментах на Рублевке. Правда, сам Игорь Храновский никак делать этого не мог, потому что уже несколько месяцев пребывает в СИЗО.

Именно надзирая за расследованием уголовного дела по обвинению чиновника в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), Генпрокуратура, по официальным данным, и выявила активы, которые господин Храновский и члены его семьи скрывали от декларирования.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении надзора, в период с 2010 по 2023 год господин Храновский получил доход в размере 36 млн 196 тыс. руб., за который он и отчитался. Кроме того, он выручил 170 тыс. от продажи земельного участка в Ставропольском крае и 5 млн руб. от реализации двух участков и жилого дома в подмосковных Раздорах. Все эти данные были внесены в его декларации. Супруга чиновника в тот же период заработала 5 млн руб. Еще 21 млн она выручила от продажи квартиры в Красноярске.

Таким образом, их совокупный доход составил 67 млн руб. И даже если не учитывать расходы на еду, налоги, оплату одежды, ЖКХ и проч., этих средств не хватило бы и на четверть оказавшегося у семьи имущества.

Так, оформив на себя два автомобиля Mercedes-Benz G500, господин Храновский зарегистрировал на свою мать здание по адресу Звенигородская ул., 16, корп. 2 в Москве площадью 342,3 кв. м и кадастровой стоимостью 33 млн руб. (его до ареста выставляли на продажу почти за 600 млн руб.). Пожилая женщина стала обладателем пары машино-мест возле него и автомобилей Mercedes-Benz CL 65 AMG и G 55 AMG. При этом доход пенсионерки, в том числе от вкладов в банках, составил чуть более 3,3 млн руб.

Бывшая супруга получила от господина Храновского еще один Mercedes-Benz G 63 AMG. А на ее брата чиновник оформил земельный участок площадью 2879 кв. м и находящийся на нем жилой дом площадью 674,2 кв. м в поселке Тайм-1 в Одинцово. По договору купли-продажи недвижимость стоила всего 38 млн руб., а ее рыночная цена превышала полмиллиарда. Владелец потом подарил все это своей сестре. Кстати, по данным надзора, он в принципе ничего не мог приобрести, так как его официальный доход составлял всего 200 тыс. руб. в год.

Между тем еще на одно доверенное лицо чиновника, по версии Генпрокуратуры, были оформлены автомобили Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne. Доход обладателя двух иномарок составил всего 1 млн руб.

Наконец, в ходе обыске у чиновника изъяли $433 тыс., €53 тыс. и 3,7 млн руб., которые вместе с машинами и недвижимостью были конфискованы судом как полученные в виде коррупционного дохода.

Господин Храновский с 2014 по 2018 год являлся заместителем полпреда Ингушетии при президенте РФ, а затем заместителем премьера республики. Весной 2020 года он стал директором департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа, а с марта 2021 года — директором департамента социально-экономического развития СКФО.

По уголовному делу о махинациях со скважиной для добычи минеральной воды в Кавминводах, в котором господин Храновский фигурирует с рядом других обвиняемых, ему грозит десятилетний срок.

Николай Сергеев