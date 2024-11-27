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Коммерсантъ FM
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Франция решила не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС в случае его приезда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обладает иммунитетом главы государства, не ратифицировавшим Римский статут. Из-за этого Франция не может исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) о его аресте, сообщил МИД Франции. Ордер на арест господина Нетаньяху выдала Палата предварительного производства МУС 21 ноября.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters

Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters

«В соответствии с исторической дружбой, которая связывает Францию и Израиль, две демократии, приверженные верховенству закона и уважению профессиональной и независимой системы правосудия, Франция намерена продолжать тесно сотрудничать с премьер-министром Нетаньяху»,— говорится в сообщении на сайте французского МИДа.

Вместе с ордером на арест господина Нетаньяху МУС выдал ордер на арест бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Такое решение МУС принял из-за предполагаемых «преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года. Речь идет о возможных военных преступлениях в секторе Газа.

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписало примерно 120 государств. Юрисдикцию суда не признают Россия, США, Китай, Израиль и многие другие страны.

Подробнее о расколе международного сообщества из-за ордера МУС — в материале «Вину Израиля ищут всем миром».

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