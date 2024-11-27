ОПС избавилось от кредитора

СКР по Республике Татарстан объявил о раскрытии убийства 25-летней давности, совершенном участниками казанского организованного преступного сообщества (ОПС). Следователи нашли двух заказчиков убийства – местных жителей. Суд избрал меру пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу. По версии следствия, в 1998 году они заплатили $3 тыс. лидеру ОПС «Хади Такташ» (имя не раскрывается) за убийство предпринимателя, которому не захотели заплатить за купленную у него машину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание где располагается офис компании в которой работают обвиняемые

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Здание где располагается офис компании в которой работают обвиняемые

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

26 ноября Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя СКР и арестовал Вадима Сошникова и Рафаиля Хамдеева. Им предъявлены обвинения в организации убийства (пункты «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или из корыстных побуждений).

По версии следствия, причиной преступления в 1998 году стал долг в $8,5 тыс. за автомобиль, который обвиняемые приобрели у бизнесмена Олега Палутина (источник «Ъ» в силовых структурах уточнил, что это был Mitsubishi Pajero). Чтобы не отдавать деньги, покупатели обратились к одному из лидеров ОПС «Хади Такташ» (имя не раскрывается), который за вознаграждение в размере $3 тыс. привлек к организации убийства других участников группировки. 28 января 1999 года Олег Палутин был застрелен на улице Серова города Казани. О причастности группировки к преступлению в то время достоверно не было известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Фархутдинов, известный по кличке Ринтик

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Ринат Фархутдинов, известный по кличке Ринтик

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Каким образом было раскрыто преступление, в Следственном комитете не уточняют. Источник «Ъ» предположил, что на заказчиков мог указать исполнитель заказного убийства. По его данным, исполнителями стали Ринат Фархутдинов, известный по кличке Ринтик, и Анатолий Новицкий.

Как один из лидеров группировки, Ринат Фархутдинов был приговорен к пожизненному заключению в 2002 году за участие в преступном сообществе, бандитизм, серию убийств и незаконный оборот оружия. Убийство Олега Палутина в перечень предъявленных ему обвинений тогда не вошло. В 2021 году Фархутдинова также признали виновным в пособничестве покушению на директора казанского спортивного комплекса «УНИКС» Александра Щербакова. Второй исполнитель, Анатолий Новицкий, умер в колонии в 2016 году.

5 февраля 2003 года Верховный суд России утвердил приговор 13 участникам казанского организованного преступного сообщества (ОПС) «Хади Такташ» по обвинениям в бандитизме, 15 убийствах и трех покушениях, вымогательстве, наркоторговле и организации притонов. Пожизненное заключение для двух лидеров ОПС и длительные сроки наказания остальным участникам были оставлены в силе. Кассационная коллегия отклонила все жалобы осужденных и их адвокатов.

Согласно данным сервиса Rusprofile, один из обвиняемых Вадим Сошников в январе 2018 года стал учредителем ООО «Автодор» совместно с Наталией Сошниковой. Он числился совладельцем компании до декабря 2019 года. Основной деятельностью фирмы являются грузовые автоперевозки. В 2023 году выручка компании составила 123 млн руб., что на 30% больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль за этот период достигла 2,3 млн руб. Суд арестовал Сошникова и Хамдеева на 2 месяца.

Анар Зейналов