Российский шахматный вундеркинд выиграл чемпионат мира

Россиянин Роман Шогджиев подтвердил, что входит в число главных шахматных вундеркиндов современности. В итальянском Монтесильвано он выиграл чемпионат мира для мальчиков в возрасте до десяти лет. Причем победа получилась фантастически убедительной: Шогджиев набрал 10 очков из 11 возможных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Шогджиев

Фото: Федерация шахмат России / Этери Кублашвили Роман Шогджиев

Фото: Федерация шахмат России / Этери Кублашвили

«За Романом Шогджиевым весь шахматный мир следит уже не первый год, он один из безусловных лидеров своего поколения. Впрочем, масштаб его таланта уже давно перерос его возрастную группу. Год назад Роман произвел настоящий фурор в Самарканде, одержав четыре победы на взрослом чемпионате мира по рапиду. Он набрал такой темп, что у него прекрасные шансы стать самым молодым гроссмейстером в истории. Поздравляю нашу юную звезду и его наставников с прекрасным выступлением в Монтесильвано!» — так прокомментировал успех шахматиста вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев.

Арнольд Кабанов