«Это полная ерунда, что на Черном море зимой нечего делать»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, чем заняться и какие деликатесы пробовать на Новый год на Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Краснодарский край сегодня. Для тех, кто хочет всего и сразу: горных лыж, морского бриза, горячих источников, спа-процедур, банных комплексов, виноградников и, конечно, изысканного меню из местных деликатесов от устриц и мидий до фермерских сыров. Хотя я для начала заказал бы большую тарелку кубанского борща, он знаменит не только потрясающим вкусом, но и своей историей. У Екатерины II для его приготовления был при дворе специальный повар-казак, он делал исключительно кубанский борщ и больше ничего. А вот еще интересно: в старину помидоры на Кубани не росли, и в блюдо для кислоты добавляли зеленую алычу. Говорят, борщ получался вкуснее, чем с помидорами. А женщину, которая не умела варить правильный борщ, подвергали общественному порицанию.

Ну да ладно, чувствую, опасная тема, поэтому вместе с эстетами, воротившими нос от борща (но это поначалу, потом-то за милую душу уплели), отправимся в тур по виноградникам, туда, где дегустации, сыры, пироги, фаршированная бараниной и яблоками тыква. В общем, все сельские удовольствия — агротуризм в чистом виде. Настоящий Прованс, только еще и с банями. А после парилки, глядишь, и утка в вишневом соусе в духовке как следует протомится. Фермы есть и устричные, и улиточные, и страусиные. Почти везде можно и на лошадях покататься, и с кроликами поиграть. Ну, а потом и на самое побережье поехать.

Говорят, что на Черном море зимой нечего делать. Это полная ерунда. А как же мидии в белом вине, жюльен из черноморских рапанов, камбала с лимоном и каперсами, жареная барабуля, деликатесный пеленгас? А потом прогулки вдоль берега, созерцание зимнего моря с бокалом в руке. Можно и поплавать в конце концов в бассейне с морской водой и снова в парилку, и опять за стол. А вы говорите, делать нечего. Не успеваю рассказать про Сочи, Красную поляну, лыжи, походы в горы, экстрим. Скажу только, что на Новый год Краснодарский край посетит полмиллиона человек, и это только предварительные расчеты. Поэтому бронируйте все заранее.