Стоимость платной парковки в центре Уфы составит 40 рублей в час

Плата за пользование платными парковочными местами в Уфе составит 40 руб. в час, следует из постановления администрации города.

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При расчете размера платы использовалась формула, которая была утверждена правительством республики в декабре 2023 года, в ней учитываются в том числе средняя зарплата населения и тарифы на проезд в общественном транспорте.

Администрация Уфы разработала проект адресного перечня платных парковок в городе, в который вошли 1188 мест. Ранее глава администрации города Ратмир Мавлиев сообщал о том, что планируется около 3 тыс. платных парковок.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре этого года МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы заключило контракт на поставку автоматизированной информационной системы для обеспечения функционирования платных муниципальных парковок на дорогах общего пользования с ООО «Гиборг» за 15,4 млн руб. при начальной цене контракта 17,6 млн руб.

Майя Иванова